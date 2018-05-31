Drei autonome Shuttles in La Défense

"Die Verkehrswende und die Zukunft der Mobilität von morgen hängen auch von Innovationen ab. Dieses Experiment ist die Konkretisierung meines aktiven Ansatzes zugunsten neuer Mobilitäten und der Multimodalität des Verkehrs in der Region Paris. Diese autonomen Fahrzeuge werden heute eine ungedeckte Transportnachfrage testen", erklärt Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und von Île-de-France Mobilités.

Im kommenden September wird im Château de Vincennes ein neues Experiment von Île-de-France Mobilités, RATP und der Stadt Paris gestartet. Sie wird eine Strecke bedienen, die von der Endstation der Linie 1 (Château de Vincennes) zum Bois de Vincennes (Insep und Cartoucherie) führt.

In Zukunft, und wenn sich diese Art von Experiment als erfolgreich erweist, könnten autonome Fahrzeuge das Transportangebot und die Servicequalität bereichern, die den Einwohnern der Ile-de-France auf bestimmten Strecken mit einer besseren Zeitamplitude, Frequenz und der Schaffung neuer Linien angeboten werden.

