Drei autonome Shuttles in Paris La Défense getestet

Ein Service, der an seine Umgebung angepasst ist

Dieser Ansatz, der zu 100 % von Ile-de-France Mobilités finanziert wird, muss sowohl die Möglichkeit testen, dass sich ein autonomes Shuttle sicher in eine extrem dichte Umgebung mit Fußgänger- und Radfahrerströmen einfügt, als auch den Empfang und die Akzeptanz dieses neuen Dienstes bei den Nutzern sowie einen skalierbaren Service ohne Personal an Bord ab September 2017.



"Die Verkehrswende und die Zukunft der Mobilität von morgen hängen auch von Innovationen ab. Dieses Experiment ist die Konkretisierung meines aktiven Ansatzes zugunsten neuer Mobilitäten und der Multimodalität des Verkehrs in der Region Paris. Diese autonomen Fahrzeuge werden heute eine ungedeckte Transportnachfrage testen", erklärt Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und von Île-de-France Mobilités.



Im kommenden September wird im Château de Vincennes ein neues Experiment von Île-de-France Mobilités, RATP und der Stadt Paris gestartet. Sie wird eine Strecke bedienen, die von der Endstation der Linie 1 (Château de Vincennes) zum Bois de Vincennes (Insep und Cartoucherie) führt.

In Zukunft, und wenn sich diese Art von Experiment als erfolgreich erweist, könnten autonome Fahrzeuge das Transportangebot und die Servicequalität bereichern, die den Einwohnern der Ile-de-France auf bestimmten Strecken mit einer besseren Zeitamplitude, Frequenz und der Schaffung neuer Linien angeboten werden.