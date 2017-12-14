Drei neue Park-and-Ride-Anlagen für den äußeren Ring

Auf der Seite des Bahnhofs Persan-Beaumont wird der bereits vorhandene Park and Ride saniert, um 487 Parkplätze und 40 weitere für Fahrräder reserviert unterzubringen. Dieses Projekt, das 2019 in Betrieb genommen werden soll und Teil eines Plans zur Modernisierung der Umgebung des Bahnhofs ist, wird zu 70 % von Île-de-France Mobilités zu einem Preis von 2,16 Millionen Euro finanziert.

Schließlich wird der Bahnhof Nointel-Mours, der von der Linie H des Transilien bedient wird, in seinem neuen Park and Ride hundert zusätzliche Plätze beherbergen, um 264 Stellplätze zu erreichen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2019 geplant. Das Projekt wird zu 70 % von Île-de-France Mobilités finanziert und kostet 1.697.518 € ohne Mehrwertsteuer.

Zur Information: Park-and-Ride-Anlagen sind Parkplätze, die sich in der Nähe von Bahnhöfen befinden, damit Reisende, die keine andere Wahl haben, als mit dem Auto mit dem Zug zu fahren, Parkplätze haben. Diese Park-and-Ride-Anlagen sind mit Sicherheitsvorrichtungen (Videoüberwachung), Ladesystemen für Elektrofahrzeuge und Plätzen für Personen mit eingeschränkter Mobilität und dem Véligo-Service ausgestattet.