Drei neue Park-and-Ride-Anlagen für den äußeren Ring finanziert

Park and Ride von Nangis (77)

Der Bahnhof Nangis, der von der Linie P (Paris-Provins) bedient wird, empfängt täglich 1.770 Fahrgäste, von denen die überwiegende Mehrheit (87%) nach Paris (Gare de l'Est) fährt. Die Fahrgastzahlen an diesem Bahnhof sind zwischen 2010 und 2015 um durchschnittlich fast 11 % pro Jahr gestiegen. Angesichts dieses Anstiegs der Fahrgastzahlen sind die verfügbaren Parkplätze rund um den Bahnhof mit einer Auslastung von 109% ausgelastet. Es war daher dringend erforderlich, das Angebot an Parkplätzen zu erhöhen.

Der neue Park and Ride wird über 500 Parkplätze verfügen, die ab 2019 in Betrieb genommen werden.

Dieser 6,98 Millionen Euro teure Park and Ride wird zu 70 % von Île-de-France Mobilités und zu 30 % von den lokalen Behörden finanziert und von Effia betrieben.