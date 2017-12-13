Drei neue Park-and-Ride-Anlagen für den äußeren Ring finanziert
Parkplätze in unmittelbarer Nähe von Bahnhöfen sind für Reisende in den äußeren Vororten unerlässlich, die oft nur wenige Alternativen zum privaten Auto haben, um zum Bahnhof zu gelangen und ihre tägliche multimodale Reise fortzusetzen. Aus diesem Grund garantieren Park-and-Ride-Anlagen einen Parkplatz, der den Benutzern zur Verfügung steht, um ihren Zug problemlos zu nehmen. Der neue Park and Ride ist außerdem ausgestattet mit:
- Eine komplette Sicherheitsvorrichtung (Einbruchschutzvorrichtungen, Wildparkschutz, Videoüberwachung),
- Reservierte Plätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Carsharing und Fahrgemeinschaften,
- Kostenlose Ladepunkte für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge,
- Sicherer Fahrradparkplatz Véligo.
Île-de-France Mobilités hat soeben über die Finanzierung der Arbeiten an drei Park-and-Ride-Anlagen mit insgesamt 1.248 zusätzlichen Parkplätzen abgestimmt.
Park and Ride von Nangis (77)
Der Bahnhof Nangis, der von der Linie P (Paris-Provins) bedient wird, empfängt täglich 1.770 Fahrgäste, von denen die überwiegende Mehrheit (87%) nach Paris (Gare de l'Est) fährt. Die Fahrgastzahlen an diesem Bahnhof sind zwischen 2010 und 2015 um durchschnittlich fast 11 % pro Jahr gestiegen. Angesichts dieses Anstiegs der Fahrgastzahlen sind die verfügbaren Parkplätze rund um den Bahnhof mit einer Auslastung von 109% ausgelastet. Es war daher dringend erforderlich, das Angebot an Parkplätzen zu erhöhen.
Der neue Park and Ride wird über 500 Parkplätze verfügen, die ab 2019 in Betrieb genommen werden.
Dieser 6,98 Millionen Euro teure Park and Ride wird zu 70 % von Île-de-France Mobilités und zu 30 % von den lokalen Behörden finanziert und von Effia betrieben.
Park and Ride von Persan-Beaumont (95)
In der Nähe des Bahnhofs Persan-Beaumont, der täglich von 5.280 Fahrgästen frequentiert wird, wird der bestehende Park and Ride saniert, um einen Parkplatz mit 487 Stellplätzen und 40 für Fahrräder reservierten auf 4 Ebenen zu bieten. Dieses 2019 in Betrieb genommene Projekt ist Teil eines Plans zur Entwicklung und Modernisierung der verschiedenen Zubringermodi zum Bahnhof (Sanierung des Busbahnhofs, Organisation der Abgabe/Abholung, Fahrradparkplatz usw.). Die Nutzer des Bahnhofs sind in der Tat 20%, um mit dem Auto, 15% mit dem Bus und 1% mit dem Fahrrad dorthin zu gelangen.
Île-de-France Mobilités wird 70 % der Gesamtkosten des Projekts in Höhe von 2,16 Millionen Euro finanzieren.
Park and Ride von Nointel-Mours (95)
Der Bahnhof Nointel-Mours, der von der Linie Transilien H bedient wird, hat seine Fahrgastzahlen in 10 Jahren verdoppelt. 33 % der Reisenden nehmen ihr Fahrzeug auf ihren Weg, um zu diesem ländlichen Bahnhof in Val-d'Oise zu gelangen. Die Parkfläche wird daher um hundert Stellplätze auf 264 erweitert. Dieser neue Park and Ride wird Ende 2019 in Betrieb genommen.
Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf 1.697.518 € ohne MwSt., von denen 70 % von Île-de-France Mobilités und 30 % von den lokalen Behörden finanziert werden.
