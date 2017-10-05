Drei neue Park-and-Ride-Projekte schaffen 1815 zusätzliche Plätze
Parc Relais d'Étampes (Linie C)
Seine Kapazität wird 487 Plätze betragen, davon 39 Plätze am Boden und 448 Plätze im Bau, einschließlich Plätzen, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrgemeinschaften, Elektrofahrzeuge und motorisierte Zweiräder reserviert sind. Dieser Park and Ride wird auf 3 Halbebenen angelegt, von denen 1 unterirdisch ist.
Île-de-France Mobilités und SNCF (Bauherr) arbeiten mit dem Architekten der Gebäude Frankreichs zusammen, der eine landschaftliche Einfügung und eine architektonische Behandlung unter Berücksichtigung der unmittelbaren Nähe des Tour de la Guinette (Bergfried des befestigten Schlosses aus dem zehnten Jahrhundert) wünschte, der als historisches Denkmal eingestuft ist.
Parc Relais de Montereau (Linie R)
Dieser Park and Ride wird über 890 Stellplätze verfügen, wobei Plätze auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrgemeinschaften, Elektrofahrzeuge und motorisierte Zweiräder reserviert sind. Es wird für Verkehrsteilnehmer kostenlos sein, und das Parken wird in der Nähe der Straße geregelt.
Parc Relais d'Emerainville Pontault-Combault (Linie E)
Dieser neue neunteilige Park and Ride wird eine Kapazität von 439 Plätzen haben, wobei Plätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrgemeinschaften, Elektrofahrzeuge und motorisierte Zweiräder reserviert sind.
Der Park and Ride wird kostenpflichtig sein (40 € pro Monat), und das Parken in der Nähe der Straße wird reguliert und auf 2 Stunden begrenzt.