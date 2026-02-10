Tzen 4: Ein Bus der neuen Generation kommt in Essonne an

Warum eine neue Linie?

In Essonne ist die Buslinie 4206 (ex 402), die Viry-Châtillon mit Corbeil-Essonnes verbindet, die verkehrsreichste Linie in den äußeren Vororten.

Oft überlastet und dichtem Straßenverkehr ausgesetzt, reichten die heutigen Busse nicht mehr aus, um die wachsende Nachfrage der Fahrgäste zu bewältigen.

Um Verspätungen zu vermeiden und mehr Komfort an Bord zu bieten, wird die Linie 4206 ab dem 10. Februar 2026 schrittweise durch den Tzen 4 ersetzt : ein langer Zweigelenkbus, der auf 14 km neu gestalteter Infrastruktur verkehrt, mit reservierten Fahrspuren für einen großen Teil der Strecke.

Hinweis: Die Linie 4206 verkehrt zusätzlich zur Tzen 4 weiterhin alle 15 Minuten von Montag bis Freitag.