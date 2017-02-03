Ein neues Busnetz für Paris: Bilanz einer erfolgreichen Beratung
Das Grand Paris der Busse
"Seit fast 70 Jahren sind die Routen der Buslinien in Paris gleich geblieben, obwohl sich das Zentrum von Paris mit einer starken Dekonzentration von Bevölkerung und Arbeitsplätzen stark verändert hat, obwohl sich die Pariser Peripherie und die angrenzenden Gemeinden sehr schnell verändern und verdichten, obwohl seitdem 5 RER-Linien und eine neue U-Bahn-Linie geschaffen wurden. Ich traf die Entscheidung, aus der Unbeweglichkeit herauszukommen und eine Busrevolution in Paris zu starten. Diese Aktion steht voll und ganz im Einklang mit dem Grand Paris der Busse, den ich während des Rates des Syndicat des Transports d'Île-de-France am 6. Dezember 2016 ins Leben gerufen habe... Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), Präsidentin der Region Île-de-France.
Ein konstruktiver Dialog und ein Projekt, das verstanden und genehmigt wurde
Mehr als 2.000 Meinungen und Vorschläge wurden von Reisenden, Verbänden und Mandatsträgern bei öffentlichen Versammlungen, im Internet und über die Notizbücher der Akteure geäußert. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Buslinien in Paris sowie in Verbindung mit den Nachbargemeinden neu organisiert werden müssen. 45 Linien werden modifiziert, eine erstellt und 11 zusätzliche Linien werden für Anpassungen untersucht.
Von dem zur Konsultation vorgelegten Vorschlag wurden 22 Linien in ihrer jetzigen Form als zufriedenstellend angesehen, darunter eine vorgeschlagene neue Linie, die 71 im Nordosten von Paris, und 23 weitere Linien wurden kommentiert und werden erneut geprüft.
Zeitplan für die Implementierung
- September bis November 2016: Konsultation der Einwohner der Ile-de-France zum Grand Paris des Busses.
- Dezember 2016: Unter Berücksichtigung der Rückmeldungen der Einwohner der Ile-de-France, die während der öffentlichen Konsultation geäußert wurden, verabschiedet der Rat von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) unter dem Vorsitz von Valérie Pécresse die Grundsätze des Grand Paris des Busses.
- 1.Februar 2017: Die Ergebnisse der Konsultation werden in einer öffentlichen Sitzung vorgestellt
März-April: Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), die Stadt Paris und RATP setzen den Dialog mit gewählten Vertretern fort, um den Plan für dieses neue Netz zu verfeinern, das von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) definiert und Anfang 2017 abgestimmt wird
- 2017-2018: Die Stadt Paris, Verwalterin der städtischen Straßen, wird die notwendigen Verbesserungen für den reibungslosen Verkehr von Bussen und Autos vornehmen. Die RATP, Betreiber des Pariser Netzes, wird die Organisation ihrer Linien ändern müssen. Für eine gewünschte Inbetriebnahme Ende 2018.