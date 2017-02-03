Ein neues Busnetz für Paris: Bilanz einer erfolgreichen Beratung

Ein konstruktiver Dialog und ein Projekt, das verstanden und genehmigt wurde

Mehr als 2.000 Meinungen und Vorschläge wurden von Reisenden, Verbänden und Mandatsträgern bei öffentlichen Versammlungen, im Internet und über die Notizbücher der Akteure geäußert. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Buslinien in Paris sowie in Verbindung mit den Nachbargemeinden neu organisiert werden müssen. 45 Linien werden modifiziert, eine erstellt und 11 zusätzliche Linien werden für Anpassungen untersucht.

Von dem zur Konsultation vorgelegten Vorschlag wurden 22 Linien in ihrer jetzigen Form als zufriedenstellend angesehen, darunter eine vorgeschlagene neue Linie, die 71 im Nordosten von Paris, und 23 weitere Linien wurden kommentiert und werden erneut geprüft.