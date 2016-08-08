Ein neues Véligo-Gebiet im Val-de-Marne
Dieser Raum umfasst insgesamt 52 Plätze, darunter 32 Plätze in sicherer Sammelgepäckaufbewahrung und 20 Plätze unter Schutz mit freiem Zugang. Véligo ist 7 Tage die Woche und 20 Stunden am Tag, von 5:30 bis 1:30 Uhr, mit einer Navigo-Karte zugänglich, die mit einem gültigen Paket (Woche, Monat, Jahr, Imagine R Schule oder Student, Solidaritätstransport) aufgeladen ist.
Véligo, praktische Informationen
Véligo, der von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) geschaffene Fahrradabstelldienst an Bahnhöfen , um Reisende zu ermutigen, ihr Fahrrad zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu benutzen, setzt seinen Einsatz mit der Inbetriebnahme eines neuen sicheren Bereichs fort. Service, der von Reisenden erwartet und geschätzt wird, gewährleistet eine echte Servicequalität in Bezug auf Sicherheit, Information und Sauberkeit.
- Um auf den sicheren Schließfachservice zugreifen zu können, muss ein Jahresabonnement von 30 € abgeschlossen werden.
- Der www.rouelibre.fr-Service, die Website der RATP-Gruppe für Fahrradparkplätze, ermöglicht Abonnements und Online-Zahlungen. Ein Anmeldeformular kann auch am Fahrkartenschalter des Bahnhofs Boissy-Saint-Léger abgeholt und zusammen mit der Zahlung per Scheck an den Manager geschickt werden.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Véligo Management Center unter 01 71 25 06 50 von 7:00 bis 20:00 Uhr, 7 Tage die Woche (Preis eines Ortsgesprächs)