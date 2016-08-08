Ein neues Véligo-Gebiet im Val-de-Marne

Véligo, praktische Informationen

Véligo, der von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) geschaffene Fahrradabstelldienst an Bahnhöfen , um Reisende zu ermutigen, ihr Fahrrad zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu benutzen, setzt seinen Einsatz mit der Inbetriebnahme eines neuen sicheren Bereichs fort. Service, der von Reisenden erwartet und geschätzt wird, gewährleistet eine echte Servicequalität in Bezug auf Sicherheit, Information und Sauberkeit.