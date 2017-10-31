Ein wachsendes Verkehrsnetz!
Neue Pendler-zu-Vorort-Verbindungen seit 2016
- Inbetriebnahme der Straßenbahn 11 Express zwischen Le Bourget und Épinay am 1. Juli 2017. 15 Minuten reichen jetzt aus, um die beiden Städte zu verbinden, im Vergleich zu 45 zuvor. (CP: Tram 11 Express, Le Grand Paris startet heute).
- Verlängerung der Straßenbahnlinie 6 zwischen Vélizy und Viroflay im Mai 2016. Sie bietet nun 70.000 Fahrgästen eine neue Verbindung zwischen Yvelines und Hauts-de-Seine mit Verbindungen zu den Linien C, L, N und U-Bahn.
- Eröffnung des Bahnhofs Rosa Parks auf der Linie E im Dezember 2015. Von diesem neuen Bahnhof aus dauert es nur 7 Minuten, um zum Bahnhof Saint-Lazare zu gelangen, im Vergleich zu 30 Minuten zuvor.
29 km zusätzliches Netz und 28 Servicepunkte
Stärkung des Bahn- und Busangebots für Fahrgäste
Um das Verkehrsnetz zu verbessern, erhöht Île-de-France Mobilités auch die Frequenz der Züge, wo dies unbedingt erforderlich ist. Dies wurde getan auf:
- U-Bahn-Linie 1
- Straßenbahn 2
- Linien A, J, L und U
Ende 2018 werden auch auf der Linie D neue Fahrpläne eingeführt, um die Servicequalität und Zuverlässigkeit zu verbessern: weniger Verspätungen und ein einfacheres Angebot, das besser an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst ist.
Auch das Busnetz wurde verstärkt, um sich an die Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen
Der Bus ist ein Schlüsselelement des Reisens in der Île-de-France, um die gesamte Region besser zu bedienen und sich an die Bedürfnisse jedes einzelnen Gebiets der Ile-de-France anzupassen.
Seit 2016 wurden mehr als 350 Buslinien verstärkt, d.h. Île-de-France Mobilités hat beschlossen, entweder die Anzahl der Busse auf der Linie zu erhöhen, um eine bessere Frequenz anzubieten, oder die Betriebszeiten zu verlängern, um den neuen Lebensrhythmen gerecht zu werden.
Ziel dieser Arbeit ist es, für alle Einwohner der Ile-de-France einen Transport näher an ihrem Wohnort, öfter, länger am Tag an Wochentagen und Wochenenden sowie sauberere und besser ausgestattete Busse einzurichten.
Auf der Noctilien-Seite hat sich die Frequenz der Busse seit 2017 schrittweise verdoppelt, um Paris, die Petite und die Grande Couronne zu verbinden. Die Wartezeit wird halbiert (30 Minuten statt 1 Stunde). Bis 2020 werden auch neue Linien eingerichtet.
On-Demand-Transport: eine Lösung für Menschen, die in dünn besiedelten oder abgelegenen Gebieten leben
Île-de-France Mobilités hat einen regionalen On-Demand-Transportdienst mit dem Label geschaffen. Dieser Dienst erfüllt die Mobilitätsbedürfnisse der Bewohner dünn besiedelter oder abgelegener Gebiete und erweitert auch das Mobilitätsangebot, indem er sich zusätzlich zu den regulären Linien registriert. Der erste gekennzeichnete Dienst wurde am 2. Januar 2018 in Gally Mauldre eingerichtet .
Zeitplan für die Inbetriebnahme von Erweiterungen und neuen Bahn-, U-Bahn- und Straßenbahnlinien
- Verlängerung der Metro 14 nach Saint-Ouen
zur Entlastung der Linie 13
- Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 in Paris bis zur Porte d'Asnières
- Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 nach Clichy-sous-Bois und Montfermeil
- Verlängerung der Metro 4 nach Bagneux
- Verlängerung der Metro 12 bis zum Rathaus von Aubervilliers
- Neue Straßenbahnlinie 13 Express zwischen Saint-Cyr und Saint-Germain-en-Laye
- Neue Straßenbahnlinie 9 zwischen Porte d'Ivry und Orly
- Neue Straßenbahnlinie 12 Express zwischen Massy und Évry
- Verlängerung der Metrostation 11 in Rosny-sous-Bois
- Verlängerung der RER E nach La Défense
- Neue Metrolinie 15 des Grand Paris Express zwischen Pont de Sèvres und Noisy Champs
Einführung eines neuen regionalen On-Demand-Verkehrsdienstes. Einfache Bedienung. Regionale Buchungsplattform. Ich warte an der Haltestelle. Neue Experimente stehen bevor, Gare de Louvres, Gewerbegebiet Courtaboeuf in der Nähe des Standorts Paris-Saclay.