Ein wachsendes Verkehrsnetz!

Auch das Busnetz wurde verstärkt, um sich an die Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen

Der Bus ist ein Schlüsselelement des Reisens in der Île-de-France, um die gesamte Region besser zu bedienen und sich an die Bedürfnisse jedes einzelnen Gebiets der Ile-de-France anzupassen.

Seit 2016 wurden mehr als 350 Buslinien verstärkt, d.h. Île-de-France Mobilités hat beschlossen, entweder die Anzahl der Busse auf der Linie zu erhöhen, um eine bessere Frequenz anzubieten, oder die Betriebszeiten zu verlängern, um den neuen Lebensrhythmen gerecht zu werden.

Ziel dieser Arbeit ist es, für alle Einwohner der Ile-de-France einen Transport näher an ihrem Wohnort, öfter, länger am Tag an Wochentagen und Wochenenden sowie sauberere und besser ausgestattete Busse einzurichten.

Auf der Noctilien-Seite hat sich die Frequenz der Busse seit 2017 schrittweise verdoppelt, um Paris, die Petite und die Grande Couronne zu verbinden. Die Wartezeit wird halbiert (30 Minuten statt 1 Stunde). Bis 2020 werden auch neue Linien eingerichtet.