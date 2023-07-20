Wie bereitet Île-de-France Mobilités den Verkehr auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris vor?

Ein maßgeschneiderter Transportplan

Fahrpläne, bediente Haltestellen, Häufigkeit der Dienste, betroffene Linien: Ein Verkehrsplan ist alles, was definiert, wie ein Ort oder eine Veranstaltung bedient wird.

In normalen Zeiten basieren die Verkehrspläne in der Île-de-France auf einem Vermächtnis, nämlich der Erfahrung, die jahrzehntelange Netzverwaltung mit sich bringt. Ein Erlebnis, das es ermöglicht, große Passagierbewegungen, die verkehrsreichsten Linien oder die Spitzen des Wohlstands je nach Tageszeit zu antizipieren. Doch mit den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris ändert sich alles.

Die bloße Erfahrung des Netzwerks reicht nicht aus. Um den Verkehrsplan zu erstellen, war es notwendig, neue Daten zu integrieren und sie an die Realität des Netzes anzupassen:

die Empfangspegel der verschiedenen olympischen und paralympischen Austragungsorte,

Der Kalender der Sporteinheiten,

Die Annahmen basieren auf der Organisation der Spiele in anderen Städten in den Vorjahren.

Alles ist neu, und der Transportplan mit ihm! "Es ist präzises menschliches Management, nicht die Arbeit eines Algorithmus. Wir entwerfen alle Szenarien und Pläne für jede Veranstaltung selbst", erklärt Laurence Debrincat, Director of Olympic and Paralympic Studies and Games.