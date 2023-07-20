Wie bereitet Île-de-France Mobilités den Verkehr auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris vor?
Die verrückten Zahlen der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris
Die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 sind:
- 25 Austragungsorte (13 in Paris und 12 in den inneren Vororten) für die Olympischen Spiele und 17 Austragungsorte (davon 10 in Paris und 7 in den inneren Vororten) für die Paralympischen Spiele.
- 50 Sitzungen pro Tag für die Olympischen Spiele (insgesamt 767 Sitzungen einschließlich der 2 Zeremonien) und 18 Sporteinheiten pro Tag für die Paralympischen Spiele (insgesamt 261 Sitzungen einschließlich der 2 Zeremonien).
- Bis zu 500.000 Zuschauer pro Tag (300.000 bei den Paralympischen Spielen)
- Bis zu 300.000 Zuschauer pro Tag werden für die Paralympischen Spiele erwartet, die während der Schulanfangszeit stattfinden werden.
Das Ziel des Organisationskomitees der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 und von Île-de-France Mobilités ist klar: 100 % der Zuschauer sollen die olympischen und paralympischen Austragungsorte mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können.
Ein maßgeschneiderter Transportplan
Fahrpläne, bediente Haltestellen, Häufigkeit der Dienste, betroffene Linien: Ein Verkehrsplan ist alles, was definiert, wie ein Ort oder eine Veranstaltung bedient wird.
In normalen Zeiten basieren die Verkehrspläne in der Île-de-France auf einem Vermächtnis, nämlich der Erfahrung, die jahrzehntelange Netzverwaltung mit sich bringt. Ein Erlebnis, das es ermöglicht, große Passagierbewegungen, die verkehrsreichsten Linien oder die Spitzen des Wohlstands je nach Tageszeit zu antizipieren. Doch mit den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris ändert sich alles.
Die bloße Erfahrung des Netzwerks reicht nicht aus. Um den Verkehrsplan zu erstellen, war es notwendig, neue Daten zu integrieren und sie an die Realität des Netzes anzupassen:
- die Empfangspegel der verschiedenen olympischen und paralympischen Austragungsorte,
- Der Kalender der Sporteinheiten,
- Die Annahmen basieren auf der Organisation der Spiele in anderen Städten in den Vorjahren.
Alles ist neu, und der Transportplan mit ihm! "Es ist präzises menschliches Management, nicht die Arbeit eines Algorithmus. Wir entwerfen alle Szenarien und Pläne für jede Veranstaltung selbst", erklärt Laurence Debrincat, Director of Olympic and Paralympic Studies and Games.
Wie werden die Reisen der Besucher und der Einwohner der Ile-de-France während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris artikuliert?
Während des gesamten Zeitraums der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris wird Île-de-France Mobilités den Transport zu den olympischen und paralympischen Austragungsorten in der Île-de-France mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisieren, wobei zumindest die täglichen Fahrten der Einwohner der Ile-de-France beeinträchtigt werden. Ein Ziel, für das verschiedene Maßnahmen ergriffen werden:
- Öffentliche Verkehrsmittel Paris 2024, Erstellung einer mobilen Anwendung, um die Bewegung der Zuschauer zu erleichtern: Diese Anwendung, die im April 2024 zum Download zur Verfügung steht, bietet einen an die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 angepassten Routenplaner mit Zugangsplänen zu den verschiedenen Austragungsorten, um den Zuschauern am Bahnhof Zeit zu sparen.
- Jede Veranstaltung hat ihre eigene Mobilitätsstrategie : Île-de-France Mobilités organisiert für jede Sporteinheit einen genauen Transportplan mit an die Veranstaltung angepassten Routen (und alternativen Routen im Falle von Zwischenfällen).
- Ein um 15 % verstärktes Verkehrsangebot, das sich auf das Herz der Agglomeration konzentriert : um den Anstieg des Fahrgaststroms auf den verschiedenen Linien zu antizipieren,
- Implementierung von "Punkt-zu-Punkt"-Bus-Shuttles für Zuschauer :
400 Gelenkbusse werden an allen olympischen und paralympischen Austragungsorten in der Grande Couronne und Paris Ouest (Roland Garros und Parc des Princes) fürZuschauer eingesetzt.
- Förderung einer angepassten Mobilität : Durchführung von Informationskampagnen für Besucher und Einwohner der Ile-de-France, um sie auf an die Veranstaltung angepasste Routen zu lenken und nützliche Verhaltensweisen zu fördern (Radfahren, Fahrgemeinschaften und Telearbeit),
- Fahrgastinformation : 5.000 Agenten, einschließlich der üblichen Crews, werden in Bahnhöfen und Bahnhöfen anwesend sein, um die Zuschauer zu informieren. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln wird eine spezielle Beschilderung angebracht, um die Fahrgäste auf die richtigen Routen zu leiten.
Welche Linien werden während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris am stärksten betroffen sein?
Die Metrolinien 8, 9, 10, 12, 13 und 14,die Züge J (Zweig Argenteuil), L, N, P und U, die Straßenbahn T3 und die RER B, C und D werden am meisten nachgefragt.
Warum? Sie bedienen die meisten olympischen und paralympischen Austragungsorte.
Shuttles für Rollstuhlfahrer
Um die Anreise zu den olympischen und paralympischen Austragungsorten zu erleichtern , stehen Shuttles nach vorheriger Reservierung zur Verfügung, die von den Pariser Bahnhöfen (Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de l'Est, Rosa Parks im RER E) für Zuschauer abfahren, die einen Sitzplatz auf einem für Rollstuhlfahrer reservierten Gelände von Paris 2024 gekauft haben.
Obwohl viele Linien in der Île-de-France zugänglich sind, bleibt es für eine Person im Rollstuhl unbequem, in Verkehrsmitteln zu zirkulieren, die einem hohen Verkehrsaufkommen unterliegen und nur schwer Zugang zu reservierten Plätzen haben.
Welche Sicherheitsmaßnahmen werden von Île-de-France Mobilités während Paris 2024 im öffentlichen Verkehr eingeführt?
Île-de-France Mobilités verfolgt eine Sicherheitspolitik, um die Sicherheit der Fahrgäste auf den Linien täglich und natürlich während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zusammen mit der Polizei zu verbessern.
Menschliche Präsenz für die Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln
- 3.000 Präventions- und Sicherheitsbeauftragte sind im Netzwerk von Île-de-France Mobilités präsent. Auf Bahnsteigen, Bahnhöfen, Bahnhöfen und im Rollmaterial: Patrouillen von GPSR* (RATP), Suge** (SNCF), aber auch private Sicherheitsteams und Mediatoren sorgen täglich für die Sicherheit der Benutzer. Diese Teams fungieren zusätzlich zu den nationalen Polizei- und Gendarmeriekräften und werden für die Spiele in Paris 2024 mobil sein.
- Cyno-Detektionsbrigaden (Sprengstoffdetektion) werden auch im Netz der Ile-de-France eingesetzt, um bei verlassenen Objekten einzugreifen. Sie werden für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris mobilisiert und Hand in Hand mit der Polizei arbeiten.
- Das System zur Sicherung des Netzes von Île-de-France Mobilités wird unter der Aufsicht der Polizeipräfektur geplant und koordiniert , die für die Sicherheit der Veranstaltung und die Sicherheit im öffentlichen Verkehr zuständig ist, insbesondere durch das von Île-de-France Mobilités kofinanzierte operative Koordinationszentrum für Sicherheit (CCOS).
Mehr als 200 Millionen Euro hat Île-de-France Mobilités im Jahr 2022 für die menschliche Präsenz für die Verkehrssicherheit bereitgestellt.
Videoschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnhöfen
- Über die menschliche Präsenz hinaus werden mehr als 80.000 Videoüberwachungskameras im gesamten Netzwerk eingesetzt und 10 Millionen Euro investiert, um die Überwachung der wichtigsten Servicebahnhöfe der olympischen Austragungsorte zu verbessern und zu verstärken.
Verbesserter Reinigungsservice
Um ein optimales Maß an Sauberkeit für alle Fahrgäste sowohl im Bahnhof als auch im Bahnhof zu gewährleisten, wird die Anzahl der Sicherheitskräfte erhöht. Sie werden 7 Tage die Woche anwesend sein, wobei die Dienstleistungen im Durchschnitt mit drei multipliziert werden.
Welche olympischen und paralympischen Austragungsorte gibt es in Île-de-France?
Während sich die Wettkampfstätten in mehreren französischen Gebieten (Tahiti, Nizza, Marseille, Bordeaux usw.) befinden, befindet sich die überwiegende Mehrheit in der Île-de-France, dem Austragungsort der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024. Entdecken Sie die Liste dieser Orte:
Paris:
- Arena Champ de Mars
- Arena Kapellentor
- Arena Bercy
- Großer Palast
- Rathaus
- Concorde-Stadion
- Invalides
- Alexanderbrücke III
- Jenaer Brücke
- Eiffelturm-Stadion
- Parc des Princes
- Roland Garros Stadion
- Arena Paris Sud 1
- Arena Paris Süd 6
- Arena Paris Sud 4
Anderswo in der Île-de-France:
- Stade de France (93)
- Arena Paris Nord (93)
- Klettergebiet Le Bourget (93)
- Aquatic Centre (93)
- Yves-du-Manoir-Stadion (92)
- Paris La Défense Arena (92)
- Schloss Versailles (78)
- Elancourt Hill (78)
- Nationales Velodrom von Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- BMX-Stadion von Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- Nationaler Golfplatz (78)
- Nautisches Stadion von Vaires-sur-Marne (77)
*Gruppe für Netzwerkschutz und -sicherheit
**Allgemeine Überwachung