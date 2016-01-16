Eine Wanderausstellung auf der Linie D zur Feier des 120-jährigen Jubiläums des Kinos

Filmplakate, Fotografien von Stars und Filmkameras werden in zwei Zügen der Linie D Platz nehmen , um einen Wanderspaziergang durch die siebte Kunst zu bieten.

Die Reisenden erleben ihre Reise durch die Filme von Louis Feuillade, Jean Vigo, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, Rainer Werner Fassbinder, Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Francis Veber, Eric Toledano und Olivier Nakache...

Die Innenräume der beiden an der Aktion beteiligten Züge der Linie D wurden vollständig mit Fotos von Stars und Filmplakaten dekoriert.

Wenn Reisende von Auto zu Auto fahren, können sie in die Vergangenheit reisen und mehr als ein Jahrhundert Filmproduktion erleben.