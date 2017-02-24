Eine neue Kommunikationskampagne gegen Transportbetrug

Vom 21. Februar bis zum 7. März werden drei verschiedene Botschaften durch markante Bilder im gesamten Netzwerk der Ile-de-France vermittelt.

Es werden auch Kontrollaktionen vor Ort stattfinden, um den Reisenden die verschiedenen Präventionsbotschaften und die neuen geltenden Vorschriften direkt zu vermitteln.

Mit ihren 1.250 Agenten, die sich der Kontrolle widmen, setzt die RATP ihre Politik fort, die bereits sehr aktiv im Bereich Betrug ist. So wird die RATP eine Aktion "Gemeinsam gegen Betrug" auf dem Straßenbahnnetz durchführen, wo die Betrugsrate nach wie vor am höchsten ist.

Diese Maßnahmen haben bereits begonnen, Früchte zu tragen, da die Betrugsraten im Jahr 2016 in allen RATP-Netzen gesunken sind: