Ein Rabatt für Freiwillige des Zivildienstes

Wer kann vom Bürgerdienstrabatt profitieren?

Alle Freiwilligen des Zivildienstes und des Europäischen Freiwilligendienstes (Europäisches Solidaritätskorps)

Was sind die Zugangsbedingungen?

Sie haben einen Arbeitsvertrag mit der Agentur für Bürgerdienste für eine Mission in der Île-de-France unterzeichnet Haben Sie einen personalisierten Navigo-Pass. Wenn Sie noch keine haben, können Sie kostenlos eine erhalten:

per Internet von Ihrem persönlichen Bereich aus

in den Schaltern und Handelsvertretungen des Netzwerks

per Post an die Agentur Navigo

Bitte beachten Sie: Navigo imagine R-, Navigo Annual-, Navigo Easy- und Navigo Discovery-Pässe sind keine berechtigten Medien

Wie erhalten Sie Ihren Zivildienstrabatt?

Der Antrag auf Ermäßigung muss auf der Website von Solidarité Transport gestellt werden