Ein Rabatt für Freiwillige des Zivildienstes
Wer kann vom Bürgerdienstrabatt profitieren?
Alle Freiwilligen des Zivildienstes und des Europäischen Freiwilligendienstes (Europäisches Solidaritätskorps)
Was sind die Zugangsbedingungen?
- Sie haben einen Arbeitsvertrag mit der Agentur für Bürgerdienste für eine Mission in der Île-de-France unterzeichnet
- Haben Sie einen personalisierten Navigo-Pass. Wenn Sie noch keine haben, können Sie kostenlos eine erhalten:
- per Internet von Ihrem persönlichen Bereich aus
- in den Schaltern und Handelsvertretungen des Netzwerks
- per Post an die Agentur Navigo
Bitte beachten Sie: Navigo imagine R-, Navigo Annual-, Navigo Easy- und Navigo Discovery-Pässe sind keine berechtigten Medien
Wie erhalten Sie Ihren Zivildienstrabatt?
Der Antrag auf Ermäßigung muss auf der Website von Solidarité Transport gestellt werden