Validieren Sie direkt mit Ihrem Android-Handy!
Android zuerst, iOS bald
Validieren Sie direkt mit Ihrem Telefon, eine Geste, die zuerst für Telefone geöffnet wird, auf denen das Android-Betriebssystem ausgeführt wird. Der Dienst ist auf den meisten NFC-Telefonen ab der Android 8-Version verfügbar. Weitere Informationen zu https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.
Haben Sie ein iPhone? Keine Sorge, aber noch ein wenig Geduld: Wir arbeiten daran und der Dienst wird bald für iOS-Telefone geöffnet.
Wie validiere ich mit meinem Android-Telefon?
- Laden Sie die neueste Version der mobilen App Île-de-France Mobilités aus dem Play Store herunter
- Kaufen Sie das Transport ticket oder das Abonnement, das zu Ihnen passt (Achtung, dieser Service ist nicht mit Navigo Annual- und Imagine R-Abonnements kompatibel). Benötigen Sie ein Tutorial?
- Denken Sie daran, die NFC-Funktion Ihres Telefons einzuschalten
- Vor den Entwertern: Schalten Sie den Bildschirm ein und entsperren Sie ihn, nähern Sie sich dem Telefon und... Mach weiter! (Es ist nicht notwendig, die Île-de-France Mobilités-App zu starten)
Welche Transport tickets sind kompatibel?
Hier sind die tickets, mit denen Sie direkt mit Ihrem Telefon validieren können:
- t+ Tickets und Tickethefte
- Orlybus und Roissybus
- Navigo Tag
- Navigo Jugend WE
- Navigo Woche
- Navigo Monat
Warnung: Die Validierung mit Ihrem Android-Telefon ist mit einem Navigo Annual- oder Imagine R-Abonnement nicht möglich.
Achtung: Die Validierung mit Ihrem Android-Telefon ist nicht möglich mit:
- Das Navigo-Jahrespaket
- Imagine R-Pakete
- Transport-Solidaritätspakete
- Start- und Zieltickets
Haben Sie Fragen?
- Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités, Abschnitt "So laden Sie tickets auf Ihr Telefon und validieren mit"
- Besuchen Sie die FAQ-Seite "Reisen mit Ihrem Telefon in unserer mobilen App
- Stellen Sie Ihre Fragen auf dem Twitter-Account von Île-de-France Mobilités.