Validieren Sie direkt mit Ihrem Android-Handy!

Android zuerst, iOS bald

Validieren Sie direkt mit Ihrem Telefon, eine Geste, die zuerst für Telefone geöffnet wird, auf denen das Android-Betriebssystem ausgeführt wird. Der Dienst ist auf den meisten NFC-Telefonen ab der Android 8-Version verfügbar. Weitere Informationen zu https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.

Haben Sie ein iPhone? Keine Sorge, aber noch ein wenig Geduld: Wir arbeiten daran und der Dienst wird bald für iOS-Telefone geöffnet.

Wie validiere ich mit meinem Android-Telefon?

  1. Laden Sie die neueste Version der mobilen App Île-de-France Mobilités aus dem Play Store herunter
  2. Kaufen Sie das Transport ticket oder das Abonnement, das zu Ihnen passt (Achtung, dieser Service ist nicht mit Navigo Annual- und Imagine R-Abonnements kompatibel). Benötigen Sie ein Tutorial?
  3. Denken Sie daran, die NFC-Funktion Ihres Telefons einzuschalten
  4. Vor den Entwertern: Schalten Sie den Bildschirm ein und entsperren Sie ihn, nähern Sie sich dem Telefon und... Mach weiter! (Es ist nicht notwendig, die Île-de-France Mobilités-App zu starten)

Welche Transport tickets sind kompatibel?

Hier sind die tickets, mit denen Sie direkt mit Ihrem Telefon validieren können:

  • t+ Tickets und Tickethefte
  • Orlybus und Roissybus
  • Navigo Tag
  • Navigo Jugend WE
  • Navigo Woche
  • Navigo Monat

Warnung: Die Validierung mit Ihrem Android-Telefon ist mit einem Navigo Annual- oder Imagine R-Abonnement nicht möglich.

Achtung: Die Validierung mit Ihrem Android-Telefon ist nicht möglich mit:

  • Das Navigo-Jahrespaket
  • Imagine R-Pakete
  • Transport-Solidaritätspakete
  • Start- und Zieltickets

Haben Sie Fragen?

Also, setzen wir Sie ab?