Validieren Sie direkt mit Ihrem Android-Handy!

Android zuerst, iOS bald

Validieren Sie direkt mit Ihrem Telefon, eine Geste, die zuerst für Telefone geöffnet wird, auf denen das Android-Betriebssystem ausgeführt wird. Der Dienst ist auf den meisten NFC-Telefonen ab der Android 8-Version verfügbar. Weitere Informationen zu https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.

Haben Sie ein iPhone? Keine Sorge, aber noch ein wenig Geduld: Wir arbeiten daran und der Dienst wird bald für iOS-Telefone geöffnet.