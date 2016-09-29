Véligo am Gare Montparnasse: eine zweite Pariser Etappe
Véligo ist der von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) geschaffene Fahrradabstellservice an Bahnhöfen
Diese Gepäckaufbewahrung oder dieser Fahrradparkplatz ist 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag mit einer Navigo-Karte zugänglich, die mit einem gültigen Paket (Woche, Monat, Jahr, Schule oder Student Imagine, R School, Solidarity Transport) aufgeladen ist. Um auf den Dienst zugreifen zu können, muss ein Jahresabonnement von 20 € abgeschlossen werden.
Wie melde ich mich schnell an?
- Von der Website www.veligo.transilien.com
- Im Véligo Management Center unter 01 71 25 06 50 von 7:00 bis 20:00 Uhr, 7/7 (Preis eines Ortsgesprächs) und am Bahnhofsschalter.
Ein Véligo-Raum in Ihrer Nähe?
48 Bahnhöfe und Stationen sind bereits mit sicheren Véligo-Schließfächern ausgestattet, d.h. 2954 Mehrwegplätze und mehr als 4000 Véligo und Unterstände mit freiem Zugang zusammen. Eine interaktive Karte dieser Räume ermöglicht es Ihnen, Räume unterwegs zu finden.