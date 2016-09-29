Véligo am Gare Montparnasse: eine zweite Pariser Etappe

Véligo ist der von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) geschaffene Fahrradabstellservice an Bahnhöfen

Diese Gepäckaufbewahrung oder dieser Fahrradparkplatz ist 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag mit einer Navigo-Karte zugänglich, die mit einem gültigen Paket (Woche, Monat, Jahr, Schule oder Student Imagine, R School, Solidarity Transport) aufgeladen ist. Um auf den Dienst zugreifen zu können, muss ein Jahresabonnement von 20 € abgeschlossen werden.