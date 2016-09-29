Véligo am Gare Montparnasse: eine zweite Pariser Etappe

Véligo ist der von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) geschaffene Fahrradabstellservice an Bahnhöfen

Diese Gepäckaufbewahrung oder dieser Fahrradparkplatz ist 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag mit einer Navigo-Karte zugänglich, die mit einem gültigen Paket (Woche, Monat, Jahr, Schule oder Student Imagine, R School, Solidarity Transport) aufgeladen ist. Um auf den Dienst zugreifen zu können, muss ein Jahresabonnement von 20 € abgeschlossen werden.

Wie melde ich mich schnell an?

  • Von der Website www.veligo.transilien.com
  • Im Véligo Management Center unter 01 71 25 06 50 von 7:00 bis 20:00 Uhr, 7/7 (Preis eines Ortsgesprächs) und am Bahnhofsschalter.

Ein Véligo-Raum in Ihrer Nähe?

48 Bahnhöfe und Stationen sind bereits mit sicheren Véligo-Schließfächern ausgestattet, d.h. 2954 Mehrwegplätze und mehr als 4000 Véligo und Unterstände mit freiem Zugang zusammen. Eine interaktive Karte dieser Räume ermöglicht es Ihnen, Räume unterwegs zu finden.

Einweihungsfeier des Espace Véligo Gare Montparnasse
Von links nach rechts: Bernard Gauducheau (Regionalrat der IDF und Direktor von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF)), Pierre-Louis Roy (Generalsekretär SNCF Gares & Connexions), Christophe Najdovski (stellvertretender Bürgermeister von Paris, zuständig für Verkehr, Reisen, Straßen und öffentlichen Raum und Direktor von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF)), Sylvie Lekin, (stellvertretende Bürgermeisterin des 14. Arrondissements, zuständig für Straßen, Reisen und Sauberkeit), Stéphane Beaudet (Vizepräsident der Region Île-de-France und Vizepräsident von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF)), Jean-Philippe Pierre (stellvertretender Bürgermeister des 15. Arrondissements, zuständig für die Nachbarschaftsräte St. Lambert und Pasteur/Montparnasse).