Véligo Location erfindet sich mit 19 neuen Modellen zum Testen und Übernehmen neu

Im Jahr 2026 wächst die Familie Véligo: ein Fahrrad für alle mit dem Fahrrad!

Ab der ersten Hälfte des Jahres 2026 wächst die Véligo Location-Familie mit neuen Modellen (insgesamt 19), die für Sie und die Vielzahl Ihrer Anwendungen entwickelt wurden.

Jugendliche, Familien, Senioren, Berufstätige, Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen kein klassisches Fahrrad fahren können : Nach dem Abonnement wartet Ihr Fahrrad an einer Leihstelle im Maison du Vélo auf Sie oder wird direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.

Sollen wir Sie auf eine Probefahrt mitnehmen?