Véligo Location erfindet sich mit 19 neuen Modellen zum Testen und Übernehmen neu
Véligo Location: 130.000 haben es bereits ausprobiert
Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2019 hat Véligo Location mehr als 130.000 Einwohnern der Ile-de-France ermöglicht, die Vorteile des Lebens als Radfahrer zu genießen.
Die vier verfügbaren Elektrofahrradmodelle (1 klassisches und 3 Lastenfahrräder) haben sich bewährt: 85% der Nutzer sind zufrieden und möchten den Service weiterhin genießen (am Ende ihrer Miete zwischen 6 und 9 Monaten).
Im Jahr 2026 wächst die Familie Véligo: ein Fahrrad für alle mit dem Fahrrad!
Ab der ersten Hälfte des Jahres 2026 wächst die Véligo Location-Familie mit neuen Modellen (insgesamt 19), die für Sie und die Vielzahl Ihrer Anwendungen entwickelt wurden.
Jugendliche, Familien, Senioren, Berufstätige, Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen kein klassisches Fahrrad fahren können : Nach dem Abonnement wartet Ihr Fahrrad an einer Leihstelle im Maison du Vélo auf Sie oder wird direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.
Sollen wir Sie auf eine Probefahrt mitnehmen?
19 neue Fahrradmodelle: Welches wird Ihnen gehören?
Das Faltrad: das Fahrrad, das sich für Sie nach hinten falten lässt
Das perfekte Fahrradmodell für alle, die es überall hin mitnehmen wollen !
Das klassische mechanische Fahrrad: für alle, die gerne Mechanik fahren
Véligo Location bringt ein mechanisches Fahrrad für diejenigen heraus, die Vertrauen in ihre Waden haben und es vorziehen, leichter zu fahren.
Das neue Elektrofahrrad: für immer komfortablere Fahrten
Das Elektrofahrrad gewinnt an Bedienkomfort mit : automatischem Schalten, überarbeitetem Cockpit, Zündung durch den Navigo-Pass (physisch oder entmaterialisiert), integrierten Blinkern und elektronischer Verriegelung.
Dieses neue Modell wird nach und nach in die Flotte integriert, um das aktuelle Fahrrad zu ersetzen!
Lastenfahrräder für Privatpersonen: Ihr Kofferraum mit Pedalen
Um zwischen Schule, Rennen und Aktivitäten zu jonglieren: Es gibt ihn als Roller (kurz oder lang), verlängert und dreirädrig!
Professionelle Lastenräder: das Fahrrad mit Kofferraum
Für Handwerker, Händler, Selbstständige (Möglichkeit, bis zu fünf Fahrräder gleichzeitig zu mieten!)
Es ist für jeden etwas dabei:
- Leichtes oder langes Rollflugzeug
- Verlängert
- Anhänger
- Roller
Bild 1 von 4
Angepasste Fahrräder: In die Pedale treten ist für alle da
Für Radfahrer mit besonderen Bedürfnissen: Stabilität, Komfort, Sicherheit und Zugänglichkeit garantiert!
Auf der Tagesordnung?
- Fahrrad mit niedrigem Sitz
- Dreirad, Tieflenker-Dreirad und Dreirad mit Maindalier
- Tandems: Zweiposition, Erwachsene, Kind, Seite an Seite
- Rollstuhl-Roller
Bild 1 von 3
Île-de-France Mobilités gründet die Maisons du Vélo
Die regionalen Maisons du Vélo sind echte Orte des Lebens, die der Fahrradkultur gewidmet sind und ein wesentliches Glied in der Mobilitätskette sind.
In diesen Maisons du Vélo finden Sie:
- Informationen über Fahrraddienste in Île-de-France Mobilités, Fahrradanlagen und lokale Dienstleistungen
- Reparatur : Hat Ihr Fahrrad einen Durchhänger? Tools und Tipps gehören Ihnen
- Kurzzeitvermietung : Machen Sie sich während der Fahrt ein Bild
- Fahrradschulen : um sich auf den neuesten Stand zu bringen und sich zu 100% wohl zu fühlen
- Animationen und Workshops : um von der lokalen Gemeinschaft zu lernen
- Maßgeschneiderte Dienstleistungen : Île-de-France Mobilités passt sich an jedes Gebiet an
- Und vor allem : Nutzen Sie die Gelegenheit, die neuen Véligo-Modelle auszuprobieren!
7 Orte heißen Sie ab der ersten Hälfte des Jahres 2026 willkommen
Wohnen Sie in einer kleinen oder großen Krone? Perfekt.
Hier eröffnen die ersten Maison du vélo vorrangig : Hier macht das Fahrrad Sinn, um Ihre Fahrten zu absolvieren. Um morgens den Bahnhof zu erreichen, fahren Sie die letzte Meile nach Hause oder helfen Sie einfach, die Luftqualität in der Region zu verbessern.
Bis bald am Bahnhof von ?
- Ermont-Eaubonne (95),
- Juvisy (91)
- Kreuz von Berny (92),
- Aulnay-sous-Bois (93),
- Maisons-Alfort (94),
- Évry-Courcouronnes (91)
- Steinbrüche (78)
Und zusätzlich: 7 weitere "mobile" Fahrradhäuser
Die Idee? Agenturen auf Rädern, die von Stadt zu Stadt ziehen!
Warum in der Île-de-France mit dem Radfahren beginnen?
Véligo Location und die Maisons du Vélo sind Teil eines umfassenderen Ziels: den Anteil des Fahrrads an den Fahrten in der Region Paris bis 2030 zu verdreifachen .
Was steht auf dem Spiel?
- Bieten Sie eine konkrete und wirtschaftliche Alternative zum Auto , um die Straßen zu entlasten
- Verbesserung der Luftqualität
- Förderung der aktiven Mobilität
Und mit bereits + 1,6 Millionen Fahrradfahrten pro Tag in der Île-de-France ist die Dynamik in vollem Gange.
Welche anderen Initiativen erleichtern das Radfahren in der Île-de-France?
- Sichere Fahrradparkplätze : Fast 26.000 Stellplätze sind bereits an mehr als 300 Stationen in Betrieb, 12.000 zusätzliche Stellplätze werden eingerichtet. Das +? Sie sind für Navigo Annual-Abonnenten kostenlos!
Ziel? Ausstattung von 100 % der Bahnhöfe in der Region Paris bis 2030.
- Kaufbeihilfe: bis zu 1.200 € für angepasste Fahrräder, 600 € für elektrische Fracht, 400 € für E-Bikes. Konkrete Anstöße, die bereits Tausende von Einwohnern der Ile-de-France davon überzeugt haben, den Sprung zu wagen.