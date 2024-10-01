Véligo Location mobilisiert für Pink October
Der Monat Oktober ist auch in diesem Jahr anlässlich des Pink October, der internationalen Sensibilisierungs- und Informationskampagne zum Thema Brustkrebs, von der jedes Jahr 78.000 Menschen in Frankreich betroffen sind, rosa.
Rosa Oktober: Véligo Location engagiert sich für das Institut Curie und den Verein Casiopeea
Véligo Location, der Verleihservice von Île-de-France Mobilités, der es den Einwohnern der Ile-de-France ermöglicht, sechs Monate lang ein elektrisch unterstütztes Fahrrad zu testen, engagiert sich für die Ausgabe 2024 des Pink October zusammen mit dem Institut Curie und dem Verein Casiopeea, dem Sport zum Gewinnen.
Aber was ist der Zusammenhang zwischen Radfahren und Brustkrebs? Sport und die Vorteile körperlicher Betätigung zur Vorbeugung und Überwindung von Krankheiten.
Diese Vorteile werden vom Verein Casiopeea, le sport pour vaincre (in Zusammenarbeit mit dem Institut Curie) verteidigt, der Frauen mit Krankheiten unterstützt, indem er das ganze Jahr über sportliche Aktivitäten organisiert, die an ihre Behandlungen angepasst sind .
Eine Spende an den Verein Casiopeea für jedes Abonnement von Véligo Location
Um die Arbeit des Vereins Casiopeea zu unterstützen, spendet Véligo Location vom 1. bis 31. Oktober 2024 einen Euro für jedes neue Abonnement seines Dienstes (bereits mehr als 100.000 registriert).
Zehn Fahrräder in den Farben des Pink October, um das Bewusstsein für die Brustkrebsvorsorge zu schärfen
Um die Arbeit der Freiwilligen zu unterstützen und die Straßen von Paris mit der Farbe des rosa Oktobers zu füllen, werden zehn neu lackierte Véligo Rental-Fahrräder für sechs Monate an die Casiopeea-Teams ausgeliehen (einen Monat mit rosa Fahrrädern und fünf Monate mit klassischen blauen Fahrrädern).
Die zehn Fahrräder werden den Mitgliedern des Vereins am 1. Oktober 2024 in den Räumlichkeiten des Institut Curie in Anwesenheit der Präsidentin von Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, und Professor Alain Puisieux, Vorstandsvorsitzender des Institut Curie, überreicht.