Véligo Location mobilisiert für Pink October

Der Monat Oktober ist auch in diesem Jahr anlässlich des Pink October, der internationalen Sensibilisierungs- und Informationskampagne zum Thema Brustkrebs, von der jedes Jahr 78.000 Menschen in Frankreich betroffen sind, rosa.

Rosa Oktober: Véligo Location engagiert sich für das Institut Curie und den Verein Casiopeea

Véligo Location, der Verleihservice von Île-de-France Mobilités, der es den Einwohnern der Ile-de-France ermöglicht, sechs Monate lang ein elektrisch unterstütztes Fahrrad zu testen, engagiert sich für die Ausgabe 2024 des Pink October zusammen mit dem Institut Curie und dem Verein Casiopeea, dem Sport zum Gewinnen.

Aber was ist der Zusammenhang zwischen Radfahren und Brustkrebs? Sport und die Vorteile körperlicher Betätigung zur Vorbeugung und Überwindung von Krankheiten.

Diese Vorteile werden vom Verein Casiopeea, le sport pour vaincre (in Zusammenarbeit mit dem Institut Curie) verteidigt, der Frauen mit Krankheiten unterstützt, indem er das ganze Jahr über sportliche Aktivitäten organisiert, die an ihre Behandlungen angepasst sind .