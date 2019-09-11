Véligo Rental, Top-Start für den Langzeitverleih von Elektrofahrrädern

Der an diesem Mittwoch, dem 11. September, eingeweihte Véligo Location-Service soll es allen Einwohnern der Ile-de-France ermöglichen, die Nutzung von E-Bikes für ihre täglichen Fahrten zu entdecken, sei es für Fahrten von zu Hause zur Arbeit oder zum Beispiel, um einen Bahnhof zu erreichen.

Sie haben die Einweihung nicht live auf Twitter verfolgt? Hier ist, was Sie einholen können: