Véligo Rental, Top-Start für den Langzeitverleih von Elektrofahrrädern
Der an diesem Mittwoch, dem 11. September, eingeweihte Véligo Location-Service soll es allen Einwohnern der Ile-de-France ermöglichen, die Nutzung von E-Bikes für ihre täglichen Fahrten zu entdecken, sei es für Fahrten von zu Hause zur Arbeit oder zum Beispiel, um einen Bahnhof zu erreichen.
Sie haben die Einweihung nicht live auf Twitter verfolgt? Hier ist, was Sie einholen können:
Foto der Veranstaltung zur Einweihung von Véligo Location am 11. September 2019 in Anwesenheit von Valérie Pecresse.
Wichtige Punkte des Véligo Location Service
Das Véligo Rental ist ein Elektrofahrrad, das für alltägliche Fahrten geeignet ist. Es verfügt über viele Ausstattungen, um es zu einem zuverlässigen, effizienten und angenehmen Fahrrad zu machen: Frontbeleuchtung, Korb, sichere Bremsen oder Diebstahlsicherung. Optional ist auch Zubehör erhältlich (Tasche, Helm, Babytrage), um sich an die Bedürfnisse aller anzupassen.
Um ein Mietabonnement abzuschließen, gehen Sie zu Véligo Location.
Diagramm des Fahrrads und Präsentation der zugehörigen Ausrüstung
Dieses Fahrrad wird Einwohnern der Ile-de-France zur Langzeitmiete von 6 Monaten (+ 3 optionale Monate) angeboten und der Preis von 40 € / Monat kann dank der Unterstützung durch den Arbeitgeber auf 20 € / Monat reduziert werden. Dieser Preis beinhaltet den Verleih des Fahrrads, aber auch dessen Wartung! Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, können Sie Ihre Véligo Location an einer der 250 Abholstellen in der Île-de-France abholen.