Die Navigo- und Véligo-Karte

20.000 Plätze mit dem Véligo-Label (sichere Schließfächer und Unterstände) bis 2020

Ziel des neuen PDUIF (Plan de transports urbaines d'Île-de-France) ist es, bis 2020 mehr als 20.000 Plätze mit dem Label Véligo (sichere Schließfächer und Unterstände) zu erreichen. Aus diesem Grund werden derzeit neue Projekte für verschiedene Verkehrsprojekte untersucht, wie z. B. Straßenbahnverlängerungen oder neue Linien, die Verlängerung des E-Zuges nach Westen, der Straßenbahnexpress und der Nouveau Grand Paris.