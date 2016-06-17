Die Navigo- und Véligo-Karte
20.000 Plätze mit dem Véligo-Label (sichere Schließfächer und Unterstände) bis 2020
Ziel des neuen PDUIF (Plan de transports urbaines d'Île-de-France) ist es, bis 2020 mehr als 20.000 Plätze mit dem Label Véligo (sichere Schließfächer und Unterstände) zu erreichen. Aus diesem Grund werden derzeit neue Projekte für verschiedene Verkehrsprojekte untersucht, wie z. B. Straßenbahnverlängerungen oder neue Linien, die Verlängerung des E-Zuges nach Westen, der Straßenbahnexpress und der Nouveau Grand Paris.
Der Service steht allen Fahrgästen der öffentlichen Verkehrsmittel der Region Ile-de-France offen, die eine Navigo-Karte besitzen.
Bereitstellung
Seit 2012, als das Véligo-Programm ins Leben gerufen wurde, hat STIF 77 Véligo-Projekte finanziert , die fast 3.700 Plätze in Schließfächern und 1.600 Plätzen in Unterkünften repräsentieren. Im Jahr 2015 waren 23 Véligo-Geräte (Schließfächer und/oder Unterstände) mit 1.448 Plätzen in Betrieb. Der Einsatz wird 2015 und 2016 fortgesetzt, mit dem Ziel, bis Ende 2016 4.520 neue Plätze in 116 neuen Bahnhöfen und Bahnhöfen zu finanzieren.