Vianavigo: eine neue Version, die für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Radfahrer und Fahrgemeinschaften geeignet ist

Auf dem Weg zu einem für alle zugänglichen Verkehr

Die Plattform ist jetzt für Personen mit eingeschränkter Mobilität (Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen, Sehbehinderte usw.) geeignet. Der Computer wird es ermöglichen, in Echtzeit den Betriebszustand der Aufzüge in den Bahnhöfen zu kennen, aber auch den Fahrgast über alle im Bahnhof vorhandenen Spezialgeräte oder den Transport seiner Wahl (akustische Durchsagen, dynamische Bildschirme ...) zu informieren.

Denken Sie daran, dass die Infomobi.com-Plattform, die verwendet wird, um sich über die Zugänglichkeit von Verkehrsmitteln zu informieren, jetzt die Funktionen des neuen Vianavigo integriert. Es enthält alle nützlichen Informationen für Reisende mit eingeschränkter Mobilität, um ihre Reisen zu planen: Telefon- und Bahnhofs-Helplines, Karten für Sehbehinderte usw.