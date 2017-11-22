Vianavigo: eine neue Version, die für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Radfahrer und Fahrgemeinschaften geeignet ist
Eine überarbeitete Nutzung
Ein Vianavigo-Routenplaner ermöglicht es jedem Reisenden, seine Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der gesamten Île-de-France in Ruhe vorzubereiten, indem er beispielsweise die Fahrpläne und den Verkehr des Netzes in Echtzeit verfolgt. Die neue Version zeigt nun alle verfügbaren Transportmittel in der Nähe des Benutzers an und bietet ihm die Möglichkeit, Warnungen zu erstellen, um im Falle eines Vorfalls auf der Linie, die er nehmen muss, benachrichtigt zu werden.
Alle meine Reisen in Île-de-France: Routen, Fahrpläne, Verkehrsinformationen, in der Nähe, Karten und Karten, meine leicht zugänglichen Transportmittel, Tickets und Preise.
Auf dem Weg zu einem für alle zugänglichen Verkehr
Die Plattform ist jetzt für Personen mit eingeschränkter Mobilität (Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen, Sehbehinderte usw.) geeignet. Der Computer wird es ermöglichen, in Echtzeit den Betriebszustand der Aufzüge in den Bahnhöfen zu kennen, aber auch den Fahrgast über alle im Bahnhof vorhandenen Spezialgeräte oder den Transport seiner Wahl (akustische Durchsagen, dynamische Bildschirme ...) zu informieren.
Denken Sie daran, dass die Infomobi.com-Plattform, die verwendet wird, um sich über die Zugänglichkeit von Verkehrsmitteln zu informieren, jetzt die Funktionen des neuen Vianavigo integriert. Es enthält alle nützlichen Informationen für Reisende mit eingeschränkter Mobilität, um ihre Reisen zu planen: Telefon- und Bahnhofs-Helplines, Karten für Sehbehinderte usw.
Die Einführung von Fahrgemeinschaften und erweiterte Funktionen für Radfahrer
Dem Radfahrer stehen neue Informationen zur Verfügung, wie z. B. Selbstbedienungs-Fahrradstellplätze (Vélib', Velo2 in Cergy-Pontoise und Cristolib in Créteil) oder sichere (Véligo) in seiner unmittelbaren Umgebung. Die Anzahl der in Echtzeit verfügbaren Fahrräder wird ebenfalls angegeben, um ihre Bewegung noch einfacher vorhersehen zu können.
Fahrgemeinschaften hingegen feiern in der neuen Vianavigo-Version ein Comeback und sind eine Premiere in Frankreich. In Zusammenarbeit mit 7 Marktteilnehmern (Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop und WayzUp) können Sie mit dem Service die verschiedenen Routen visualisieren, die Ihrer Suche entsprechen: den Abholort, die Abfahrtszeiten, die Reisezeit und den vom Fahrer geforderten Preis. Eine Weiterleitung auf die Website des Partners schließt die Buchung ab.
Die Website ist auf www.vianavigo.com verfügbar und die Anwendung kann im Appstore oder Playstore heruntergeladen werden.