Was gibt es in der Île-de-France zu sehen, zu tun? Special 8. März

Die Marguerite Durand Library befindet sich im 13. Arrondissement von Paris und ist die erste Bibliothek, die auf der Geschichte von Frauen, Feminismus und Gender in Frankreich basiert.

Es wurde 1932 gegründet, um das Archiv der Journalistin und feministischen Aktivistin Marguerite Durand (1864-1936) zu beherbergen, und verfügt heute über eine außergewöhnliche Sammlung mit :

Mehr als 50.000 Bücher über Frauenrechte, Gleichberechtigung und feministische Kämpfe

1500 Frauen-, Feministinnen-, Aktivistinnen- und Forschungszeitschriften

Frauen-, Feministinnen-, Aktivistinnen- und Forschungszeitschriften Eine wertvolle Sammlung : Plakate, Korrespondenz, Fotografien und Archivbestände

: Plakate, Korrespondenz, Fotografien und Archivbestände Ausstellungen und Veranstaltungen (siehe Website)

(siehe Website) Ein wissenschaftlicher Blog Der Marguerite-Effekt : mit Artikeln, Entschlüsselungen und einer Auswahl von Dokumenten zum Entdecken

Warum hingehen?

Die Bibliothek zeigt eine Sammlung spannender Objekte, wie den Fächer "Ich möchte wählen", der von der Eroberung des Frauenwahlrechts zeugt (Foto oben).

Praktische Informationen

Marguerite Durand Bibliothek: 79 rue Nationale, 75013 Paris

Metro 14 : Station Olympiades

: Station Olympiades Metro 7 : Station Porte d'Ivry

: Station Porte d'Ivry Freier Eintritt : Einsichtnahme in die Unterlagen bei der Anmeldung

Achtung : Da es sich bei der französischen Nationalbibliothek um eine Forschungsbibliothek handelt, können Dokumente nicht ausgeliehen werden.