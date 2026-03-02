Was gibt es in der Île-de-France zu sehen, zu tun? Special 8. März
#1. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Frauen und des Feminismus in der Marguerite Durand Bibliothek
Bild 1 von 3
Die Marguerite Durand Library befindet sich im 13. Arrondissement von Paris und ist die erste Bibliothek, die auf der Geschichte von Frauen, Feminismus und Gender in Frankreich basiert.
Es wurde 1932 gegründet, um das Archiv der Journalistin und feministischen Aktivistin Marguerite Durand (1864-1936) zu beherbergen, und verfügt heute über eine außergewöhnliche Sammlung mit :
- Mehr als 50.000 Bücher über Frauenrechte, Gleichberechtigung und feministische Kämpfe
- 1500 Frauen-, Feministinnen-, Aktivistinnen- und Forschungszeitschriften
- Eine wertvolle Sammlung : Plakate, Korrespondenz, Fotografien und Archivbestände
- Ausstellungen und Veranstaltungen (siehe Website)
- Ein wissenschaftlicher Blog Der Marguerite-Effekt : mit Artikeln, Entschlüsselungen und einer Auswahl von Dokumenten zum Entdecken
Warum hingehen?
Die Bibliothek zeigt eine Sammlung spannender Objekte, wie den Fächer "Ich möchte wählen", der von der Eroberung des Frauenwahlrechts zeugt (Foto oben).
Praktische Informationen
Marguerite Durand Bibliothek: 79 rue Nationale, 75013 Paris
- Metro 14 : Station Olympiades
- Metro 7 : Station Porte d'Ivry
- Freier Eintritt : Einsichtnahme in die Unterlagen bei der Anmeldung
Achtung : Da es sich bei der französischen Nationalbibliothek um eine Forschungsbibliothek handelt, können Dokumente nicht ausgeliehen werden.
#2. Die Maladrerie d'Aubervilliers, die erfinderische und soziale Architektur von Renée Gailhoustet
Bild 1 von 3
Fahren Sie nach Aubervilliers in Seine-Saint-Denis, um die Maladrerie zu entdecken, ein Viertel, das zwischen 1975 und 1984 von der Architektin Renée Gailhoustet (1929-2023) erbaut wurde.
Renée Gailhoustet ist eine bedeutende Figur der französischen Architektur, die vielfach ausgezeichnet wurde, und eine der wenigen Architektinnen ihrer Generation, die die Stadtlandschaft der Ile-de-France geprägt hat.
La Maladrerie: Schönheit für den sozialen Wohnungsbau
Weit entfernt von den Riegeln der Gebäude ist La Maladredrie eine Reihe von Sozialwohnungen zwischen hängenden Terrassen, Vielfalt, Asymmetrie und Gärten.
Die 1000+ Sozialwohnungen des Viertels trotzen den Codes der traditionellen Stadtplanung mit:
- Hängende Gehwege und Gehwege , die Begegnungsräume schaffen
- Gärten und Terrassen mit Bäumen
- Asymmetrische Volumen, die den Bewohnern Licht, Schönheit und Privatsphäre bieten
- Vielfalt : Wohnen koexistiert mit Geschäften, soziokulturellen Einrichtungen und Künstlerateliers
Warum hingehen?
Die kollektive und soziale Vision eines Genies der französischen Architektur zu entdecken.
La Maladrerie ist in den Labels Heritage of the Twentieth Century und Remarkable Contemporary Architecture aufgeführt.
Praktische Informationen
La Maladrerie, rue de la Maladrerie, 93300 Aubervilliers
- Metro 7 : Station Aubervilliers - Pantin Quatre Chemins, dann 10 Minuten zu Fuß
- Freier Spaziergang im öffentlichen Außenbereich möglich
#3. Suzanne Lenglen Park, eine Hommage an eine Championesse, die ihrer Zeit voraus war
Bild 1 von 3
Besuchen Sie das 15. Arrondissement von Paris, um den Suzanne Lenglen Park zu entdecken : eine 15 Hektar große Grünfläche, die den Namen eines außergewöhnlichen Champions trägt.
Suzanne Lenglen (1899-1938) war der erste internationale Star des Damentennis, sie gewann 241 tickets und gewann sechsmal Wimbledon. Der zweite Hauptplatz des Roland-Garros-Stadions ist nach ihm benannt (nicht weniger).
Sie rüttelte an den Codes des Damentennis der 1920er Jahre, indem sie das Korsett für kurze Röcke und Stirnbänder aufgab. Sie befreit ihre Praxis von den Fesseln und skandalisiert nebenbei eine ganze Ära.
Warum in den Suzanne Lenglen Park gehen?
- In die Landschaft integrierte Sportplätze : Tennis (natürlich), Rugby, Leichtathletik, Basketball, Fußball, Inlineskaten, Bowling, Turnhalle...
- Ein angelegter Garten
- Ein städtischer Lehrbauernhof (La Ferme de Suzanne): mit Zwergziegen, Ouessant-Schafen, Hühnern und Kaninchen
Praktische Informationen
Suzanne Lenglen Park, 2 rue Louis Armand, 75015 Paris
Täglich geöffnet
- Metro 12 : Station Corentin Celton
- Metro 8 : Station Balard
- RER C : Bahnhof Issy Val de Seine
#4. Die Glashütte von Soisy-sur-École, von den Flammen zum Mädchen
Bild 1 von 2
Fahren Sie nach Essonne, um einen Ort zu entdecken, an dem das Know-how bei 1200 ° C geblasen wird: die Verrerie de Soisy-sur-École.
Alles begann 1977, als Elizabeth Giraud (Direktorin der Verrerie de La Rochère in Haute-Saône) eine handwerkliche Glashütte gründete, die sich der Weitergabe handwerklicher Gesten widmete, um der Mechanisierung des Handwerks entgegenzuwirken.
Sein Ziel? Diese tausendjährige Tradition fortzuführen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie wählte eine grüne Ecke am Fluss, um die Werkstatt zu bauen, und vertraute die Leitung ihrer Tochter Marie-Alice Alary an.
Eine handwerkliche Glashütte, die allen offen steht
Die Verrerie de Soisy-sur-École ist:
- Eine aktive Werkstatt , in der Sie Glasmachern beim Blasen ihrer Kunst zusehen können
- Ein poetischer Glasgarten: Kunstinstallationen in einem bewaldeten Park am Wasser
- Außergewöhnliches Know-how : Wasserzeichen (Arbeit aus ineinander verschlungenen und geschweißten Glasdrähten), Incalmo (Montage von heiß gefärbten Blasen) und andere handwerkliche Techniken
- Ein Shop mit allen Kreationen
Praktische Informationen
Glashütte von Soisy-sur-École, 12 Rue du Moulin des Noues, Soisy-sur-École
- Zugang: RER D bis Melun, dann Bus 3424 Haltestelle La Rionnerie
- Kostenloser Besuch für Einzelpersonen
- Shop und Glasgarten barrierefrei
#5. Das Schloss-Atelier von Rosa Bonheur, schlendern Sie auf dem Land einer freien Künstlerin
Bild 1 von 3
In Thomery, nur wenige Kilometer von Fontainebleau entfernt, war das Château de By (neunzehntes Jahrhundert) das Königreich derjenigen, die Tiere wie kein anderer malte, Hosen trug, wenn es illegal war, und mit ihrer Gefährtin zusammenlebte: der Malerin Rosa Bonheur (1822-1899).
Das denkmalgeschützte Schloss ist einer der wenigen Orte in der Region Île-de-France, der die Erinnerung an eine talentierte, nonkonformistische und visionäre Künstlerin hochhält.
Warum hingehen?
- Ein romantischer Park mit freiem Zugang : um durch die englischen Gärten zu schlendern, die den Maler inspirierten
- Eine Teestube, in der Sie ein Gebäck in einer einzigartigen Umgebung genießen können
- Ein Museum (gegen Gebühr), um alle Werke und das Atelier des Künstlers zu entdecken
Praktische Informationen
Château Rosa Bonheur, 15 rue Rosa Bonheur, 77810 Thomery
- Zugang : Linie R bis zur Station Thomery + 20 Minuten zu Fuß durch den Wald
- Freier Zugang zum Garten
Zusammenfassend: Was kann man im März in der Île-de-France unternehmen?
- Tauchen Sie ein in die Geschichte von Frauen und feministischen Kämpfen in der Marguerite Durand Bibliothek
- Entdecken Sie die soziale und kühne Architektur von Renée Gailhoustet in der Maladrerie d'Aubervilliers
- Schlendern und atmen Sie durch den Suzanne Lenglen Park, eine lebendige Hommage an einen Tennischampion
- Beobachten Sie die Magie des mundgeblasenen Glases in der Verrerie de Soisy-sur-École
- Schlendern Sie durch die Gärten von Rosa Bonheur im Château de By, dem kreativen Refugium eines freien Künstlers