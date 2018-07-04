Virtueller Rundgang durch die zukünftige Straßenbahn 9 und Straßenbahn 10
Willkommen an Bord der neuen Straßenbahn
Wir laden Sie ein, die Innen- und Außenausstattung des Citadis X05 zu entdecken, der von Alstom nach den von Île-de-France Mobilités gewünschten Spezifikationen entworfen wurde, indem Sie in unserem virtuellen Modell navigieren.
Ein Design, das von den Einwohnern der Ile-de-France gelobt wird
Im Januar 2017 gaben fast 42.000 Einwohner der Ile-de-France im Rahmen einer von Île-de-France Mobilités initiierten großen Konsultation ihre Meinung zum Design ihrer zukünftigen Straßenbahn ab. Mehr als zwei von drei Wählern stimmten für das gewählte Modell.
Das Außendesign dieser neuen Straßenbahn basiert auf der Eleganz und Einfachheit ihrer Linie, die durch einen durchgehenden Lichtstreifen im gesamten Zug hervorgehoben wird. Das Licht hat auch eine Informationsfunktion und warnt die Benutzer vor dem Öffnen von Türen oder einer bevorstehenden Abreise.
Auch im Inneren ist das Licht allgegenwärtig und diffundiert im Zug, verbessert das Fahrgasterlebnis, orientiert es und bringt ihm Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden. Große Fenster ermöglichen es ihm auch, die durchquerte Landschaft in einer beruhigenden Atmosphäre zu genießen.
Die Dienstleistungen sind dank des Vorhandenseins geräumiger und vielfältiger Sitzgelegenheiten (Einzelsitz, Bank, halbstehende Bank ...) und USB-Buchsen zum Aufladen mobiler Geräte nicht zu übertreffen.
Das Design wurde von Saguez & Partners und Alstom entworfen.
Um mehr über die Straßenbahn 9 zu erfahren, besuchen Sie die Projektwebsite.
Hier ist die zukünftige Straßenbahn, die Sie gewählt haben. Porte Choisy nach Orly-Ville
Eine Straßenbahn der neuen Generation
Île-de-France Mobilités hat bereits 22 Citadis X05-Züge für 70 Millionen Euro bei Alstom bestellt. Diese Straßenbahnen werden ab 2019 für den kommerziellen Betrieb bis 2020 für die Straßenbahn 9 ausgeliefert. Weitere Züge werden auch für die Straßenbahn 10 bestellt, die ab 2023 verkehren wird.
Diese neue Ausrüstung, die in Frankreich hergestellt wird, bietet eine große Kapazität (314 Passagiere), Auf- und Abstiege, die durch große Öffnungen erleichtert werden, vollständige Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität und viele Bildschirme für die Fahrgastinformation. Darüber hinaus werden diese 100 % Elektrofahrzeuge keine Treibhausgase ausstoßen und zu 98 % recycelbar sein und damit aktiv zum Kampf gegen die Umweltverschmutzung und zur Luftqualität von Île-de-France Mobilités beitragen.