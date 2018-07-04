Virtueller Rundgang durch die zukünftige Straßenbahn 9 und Straßenbahn 10

Ein Design, das von den Einwohnern der Ile-de-France gelobt wird

Im Januar 2017 gaben fast 42.000 Einwohner der Ile-de-France im Rahmen einer von Île-de-France Mobilités initiierten großen Konsultation ihre Meinung zum Design ihrer zukünftigen Straßenbahn ab. Mehr als zwei von drei Wählern stimmten für das gewählte Modell.

Das Außendesign dieser neuen Straßenbahn basiert auf der Eleganz und Einfachheit ihrer Linie, die durch einen durchgehenden Lichtstreifen im gesamten Zug hervorgehoben wird. Das Licht hat auch eine Informationsfunktion und warnt die Benutzer vor dem Öffnen von Türen oder einer bevorstehenden Abreise.

Auch im Inneren ist das Licht allgegenwärtig und diffundiert im Zug, verbessert das Fahrgasterlebnis, orientiert es und bringt ihm Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden. Große Fenster ermöglichen es ihm auch, die durchquerte Landschaft in einer beruhigenden Atmosphäre zu genießen.

Die Dienstleistungen sind dank des Vorhandenseins geräumiger und vielfältiger Sitzgelegenheiten (Einzelsitz, Bank, halbstehende Bank ...) und USB-Buchsen zum Aufladen mobiler Geräte nicht zu übertreffen.

Das Design wurde von Saguez & Partners und Alstom entworfen.

Um mehr über die Straßenbahn 9 zu erfahren, besuchen Sie die Projektwebsite.