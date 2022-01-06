Wählen Sie das Gesicht der neuen Straßenbahn T1

Komfortablere Züge

Breitere Türen, leichterer Zugang für alle

Diese neuen Straßenbahnen werden mit sechs Doppeltüren von 1,30 m pro Seite einschließlich der Enden ausgestattet, um das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste zu erleichtern, einem einfachen Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität, einer Klimaanlage zur Verbesserung des Fahrgastkomforts, dynamischen und detaillierten akustischen und visuellen Informationen und Videoschutz.

Erhöhte Transportkapazität, erhöhter Komfort

Die Transportkapazität wird im Vergleich zur aktuellen Ausrüstung um 15 % erhöht, und es sind auch neue Dienstleistungen für den Komfort der Reisenden geplant, wie z. B. USB-Steckdosen zum Aufladen von Mobiltelefonen oder 100 % LED-Beleuchtung, um die Atmosphäre der Reise zu verbessern.

Genau überwachte Anwesenheit

Darüber hinaus werden diese Züge mit einem bordeigenen Passagierzählsystem nach Fluss ausgestattet, um die Fahrgastzahlen auf der Linie T1 genauer zu messen und so den Service zu verbessern.

Respekt für die Umwelt im Mittelpunkt

Die Motorisierung dieser Ausrüstung wird den Traktionsenergieverbrauch im Vergleich zu aktuellen Geräten um mindestens 30 % reduzieren. Darüber hinaus werden die Straßenbahnen mit einer leistungsstarken elektrischen Bremse ausgestattet. Schließlich werden sie zu 95 % recycelbar und zu 99 % verwertbar sein.