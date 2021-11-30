Stimmen Sie für das Design der U-Bahn-Linie 18 ab
Die Züge der Linie 18 , die ab 2024 das Werk verlassen und ab 2026 in Betrieb genommen werden, werden schließlich den Flughafen Orly in 30 Minuten über 10 Stationen mit dem Bahnhof Versailles Chantiers verbinden.
Aber... Wie werden diese neuen U-Bahnen aussehen?
Es liegt an Ihnen!
Ruhige Kontinuität, bewegte Architektur oder raffinierte Fluidität: Für welches Design der Züge der Linie 18 werden Sie stimmen?
Sie haben bis zum 15. Dezember um Mitternacht Zeit.
Automatische, komfortable und leistungsstarke U-Bahnen
Die Züge der Linie 18 der Metro Ile-de-France werden von Alstom gebaut und dann dem zukünftigen Betreiber zur Verfügung gestellt, der von Île-de-France Mobilités im Rahmen des Wettbewerbs ausgewählt wurde.
Diese automatischen U-Bahnen der nächsten Generation werden von den neuesten Technologien profitieren, die eine hohe Leistung bieten:
- Eisengelagerte U-Bahnen, die im fahrerlosen Automatikmodus bis zu 100 km/h fahren können
- Neuer Autopilot, der das Intervall zwischen den Zügen während der Hauptverkehrszeit um bis zu 85 Sekunden verkürzt
- U-Bahnen, die über die gesamte Länge der Züge geöffnet sind und den Fahrgästen ein Gefühl von Geselligkeit, Raum und Komfort bieten.
- Züge von 3 Wagen mit einer Länge von 47 Metern, die bis zu 350 Passagiere pro Zug befördern können