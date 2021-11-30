Stimmen Sie für das Design der U-Bahn-Linie 18 ab

Die Züge der Linie 18 , die ab 2024 das Werk verlassen und ab 2026 in Betrieb genommen werden, werden schließlich den Flughafen Orly in 30 Minuten über 10 Stationen mit dem Bahnhof Versailles Chantiers verbinden.

Aber... Wie werden diese neuen U-Bahnen aussehen?

Es liegt an Ihnen!