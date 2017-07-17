Sie haben sich für das Design des Stoffes Ihrer Transporte entschieden

Diese Wahl eines einzigartigen Gewebes für den öffentlichen Verkehr wird die regionale Identität mit qualitativ hochwertigeren Materialien (Verschleißfestigkeit, einfache Reinigung, Wartungsgeschwindigkeit, Recyclingfähigkeit) in der gesamten Île-de-France harmonisieren. Dies wird auch einen wirtschaftlichen Effizienzansatz durch die Rationalisierung von Stoffbestellungen und eine Reduzierung der Wartungskosten auslösen.

Die Verkehrsrevolution in der Île-de-France, die vor einem Jahr von Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Präsidentin von Île-de-France Mobilités, eingeleitet wurde, beinhaltet zwar beispiellose Investitionen in die Renovierung oder Erneuerung des gesamten rollenden Materials und die Modernisierung der Bahnhöfe, aber auch die Verbesserung des Komforts. Die Innenarchitektur trägt zu den täglichen Transportbedingungen bei, indem sie eine Atmosphäre prägt.

Die Konsultation der Einwohner der Ile-de-France zum Grand Paris des Busses und zur Wahl des Designs der Straßenbahnen 9 und 10 zu Beginn des Jahres war bereits mit Tausenden von geäußerten Meinungen von Erfolg gekrönt.