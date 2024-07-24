Je nach Art der Behinderung stehen Ihnen mehrere Transportmöglichkeiten zur Verfügung. Zugang zu Informationen zu Barrierefreiheit und Behinderung

Shuttle-Service für Personen mit einem PFR- (Rollstuhlfahrer) und PSH-Wettbewerbsticket (Person mit Behinderung)

Wenn Sie beim Kauf Ihres Tickets für einen oder mehrere Wettbewerbe angegeben haben, dass Sie eine Person mit einer Behinderung sind, wurde Ihnen eine E-Mail mit einem Link zur Reservierungszentrale zugesandt. Über diesen Link können Sie einen Shuttle buchen, mit dem Sie direkt zu Ihrem Wettkampfort gelangen. Greifen Sie auf alle Informationen zu diesen Shuttles zu.

ACHTUNG: Dieser Service ist kostenpflichtig und nicht im Kauf eines Paris 2024 Passes enthalten.

So finden Sie die Zugangsmöglichkeiten direkt von Ihrer Routensuche aus:

Aus der Anwendung Öffentlicher Verkehr Paris 2024

Klicken Sie auf der Ergebnisseite Ihrer Routensuche oben rechts auf Ihrem Bildschirm, um die Einstellungen abzurufen. Sie können dann angeben, ob Sie im Rollstuhl sitzen, und eine geeignete Route auswählen.

Wenn Sie in Ihrer Routensuche ein Ergebnis auswählen, werden Ihnen ganz allgemein alle Zugänglichkeitsmodalitäten in den von Ihnen besuchten Stationen angezeigt. Eine gebührenfreie Telefonnummer ist ebenfalls verfügbar: Infomobi 09 70 81 82 83 85, um Ihnen auf Ihrer Reise zu helfen (verfügbar zwischen 7 und 22 Uhr, 7 Tage die Woche außer 1. Mai).

Von der Website Île-de-France Mobilités

Im Abschnitt "Reiseroute" des Abschnitts "Fortbewegung" der Website können Sie verschiedene Kriterien für "Zugangserleichterungen" auswählen und insbesondere für jede vorgeschlagene Route die eingerichteten Barrierefreiheitsvorrichtungen (Bahnhofshilfe, akustische Durchsage, Aufzug usw.) kennen oder eine Route finden, die für Rollstuhlfahrer geeignet ist.

Klicken Sie einfach auf "Diese Zugangsmöglichkeiten speichern" und die ausgewählten Kriterien werden gespeichert.

Verfügbarkeit von Aufzügen:

Konsultieren Sie die Liste der Linien, die mit dem Aufzug erreichbar sind. Wählen Sie die Linie aus, an der Sie interessiert sind, um eine Beschreibung des Zustands der Aufzüge an jeder Haltestelle zu erhalten.