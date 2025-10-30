Shuttle-Service für Personen mit einem PFR- (Rollstuhlfahrer) und PSH-Wettbewerbsticket (Person mit Behinderung)

Wenn Sie beim Kauf Ihres Tickets für einen oder mehrere Wettbewerbe angegeben haben, dass Sie eine Person mit einer Behinderung sind, erhalten Sie eine Zugangs-E-Mail zur Reservierungszentrale für barrierefreie Shuttles. Über diesen Link können Sie einen Shuttle buchen, mit dem Sie direkt zu Ihrem Wettkampfort gelangen.

Greifen Sie auf alle Informationen zu diesen Shuttles zu.

ACHTUNG: Dieser Service ist kostenpflichtig und nicht im Kauf eines Paris 2024 Passes enthalten.

Zugänglichkeit am Wettkampfort

Sie finden direkt in Ihrer Roadmap, in der Anwendung Public Transport Paris 2024 sowie auf der Website Île-de-France Mobilités, die Karte des Wettkampfortes, zu dem Sie fahren. Dieser Plan ist im herunterladbaren PDF-Format verfügbar und zeigt die verschiedenen Einträge, die PSH/PFR zur Verfügung stehen. Achtung: Das Format des Dokuments erlaubt es uns nicht, es für sehbehinderte Menschen zugänglich zu machen.

Hier finden Sie alle Informationen zur Erreichbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel in der Île-de-France.