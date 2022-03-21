FAQ:
tickets von Ihrem Telefon aus kaufen
- Wie überprüfe ich die Transport tickets auf meinem Telefon oder meiner Smartwatch?
- Welche Transport-tickets kann ich von meinem Telefon oder meiner Smartwatch kaufen?
- Es ist nicht möglich, meine tickets von meinem Navigo auf mein Telefon und umgekehrt zu übertragen
- Welche Navigo-Pässe können mit einem Telefon aufgeladen werden?
- Welche Zahlungsmethoden werden akzeptiert?
- Wie registriere ich meine Kreditkarte für meine nächsten Einkäufe?
- Wie erhalte ich einen Kaufbeleg?