Wie lange ist die Rückerstattungsfrist?
Sobald Ihre Akte eingereicht wurde, wird sie innerhalb von etwa einem Monat bearbeitet.
- Wenn Ihre Akte vollständig ist, erfolgt die Rückerstattung innerhalb von 4 Monaten nach ihrer Annahme.
- Wenn Ihre Akte nicht vollständig ist, wird Ihnen eine Anfrage nach zusätzlichen Dokumenten per E-Mail zugesandt. Sie haben dann 6 Wochen Zeit, um die zusätzlichen Teile mitzubringen.
- Wenn Sie die Weiterverfolgung Ihrer Anfrage genau wissen möchten, können Sie sich über die Registerkarte "Support" unten auf der Seite der Plattform an den Kundendienst wenden.