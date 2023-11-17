Sobald Ihre Akte eingereicht wurde, wird sie innerhalb von etwa einem Monat bearbeitet.

Wenn Ihre Akte vollständig ist, erfolgt die Rückerstattung innerhalb von 4 Monaten nach ihrer Annahme.

Wenn Ihre Akte nicht vollständig ist, wird Ihnen eine Anfrage nach zusätzlichen Dokumenten per E-Mail zugesandt. Sie haben dann 6 Wochen Zeit, um die zusätzlichen Teile mitzubringen.

Wenn Sie die Weiterverfolgung Ihrer Anfrage genau wissen möchten, können Sie sich über die Registerkarte "Support" unten auf der Seite der Plattform an den Kundendienst wenden.