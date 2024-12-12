Nutzen Sie den Carsharing-Dienst Communauto in der App Île-de-France Mobilités
Vorstellung des Carsharing-Dienstes Communauto
Communauto ist ein Loop-Carsharing-Dienst (mit Rückkehr zum Ausgangspunkt), der seit 2012 in der Île-de-France verfügbar ist. Es ist einer der ersten Akteure in der Region, der 2019 das Carsharing-Label von Île-de-France Mobilités erhalten hat. Die Integration in die Anwendung Ile-de-France Mobilités hat sich weiterentwickelt: Sie können jetzt Communauto-Fahrzeuge buchen.
Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie auf der Website von Communauto.
Sie müssen über ein Communauto-Konto verfügen, das mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpft ist, um den Dienst über Ihre Île-de-France Mobilités-Anwendung nutzen zu können:
Wie verknüpfe ich mein Communauto-Konto in der Anwendung Île-de-France Mobilités?
Wenn Sie bereits ein Communauto-Konto haben, gehen Sie wie folgt vor, um es zu verknüpfen:
- Authentifizieren Sie sich in der App mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto
- Greifen Sie über das Anwendungsmenü auf den Abschnitt "Meine Dienste" zu
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnen" für den Communauto-Dienst
- Geben Sie Ihren Communauto-Benutzernamen und Ihr Passwort auf dem angezeigten Authentifizierungsbildschirm ein und bestätigen Sie.
- Ihre Zuordnung ist validiert und Sie können den Dienst nutzen.
Wenn Sie kein Communauto-Konto haben, gehen Sie wie folgt vor, um eines zu erstellen:
- Authentifizieren Sie sich in der App mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto
- Greifen Sie über das Anwendungsmenü auf den Abschnitt "Meine Dienste" zu
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnen" für den Communauto-Dienst
- Klicken Sie auf den Link "Ich habe kein Konto" auf der Communauto-Authentifizierungsseite und schließen Sie Ihre Kontoerstellung ab.
Warnung! Sie können den Dienst nicht sofort nach der Erstellung eines Communauto-Kontos nutzen. Für die Validierung durch Communauto ist ein Zeitraum von 1 bis 4 Tagen erforderlich. Sie werden per E-Mail informiert und können ab diesem Zeitpunkt Ihr Communauto-Konto mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpfen und den Service nutzen. Entdecken Sie oben die Schritte, die Sie befolgen müssen, um die Zuordnung durchzuführen.
Um zu überprüfen, ob Sie für den Communauto-Service berechtigt sind, klicken Sie hier.
Wie buche ich ein Communauto-Fahrzeug?
Sie können ein Communauto-Fahrzeug buchen von:
- Die Karte "Um mich herum"
- Der Abschnitt "Andere Partnerdienste", der über die Registerkarte "Kauf" zugänglich ist
Um zu buchen, gehen Sie einfach wie folgt vor:
- Wählen Sie die nächstgelegene Communauto-Station auf der Karte aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Fahrzeug auswählen".
- Klicken Sie auf das Start- und Enddatum der Reservierung, um sie zu ändern. Diese Änderung startet eine neue Suche nach Fahrzeugen basierend auf Ihren Kriterien. Wenn Sie die vordefinierten Buchungsdaten nicht ändern möchten, können Sie direkt mit Schritt 3 fortfahren.
- Wählen Sie ein Fahrzeug aus der angezeigten Liste aus. Die Liste ist leer, wenn an der für den definierten Slot ausgewählten Station kein Fahrzeug verfügbar ist. In diesem Fall können Sie auf der Karte nach dem nächstgelegenen Bahnhof suchen, der ein verfügbares Fahrzeug anbietet.
- Überprüfen Sie die Buchungsdetails im Zusammenfassungsbildschirm und klicken Sie zur Bestätigung auf "Buchen".
- Ihre Reservierung ist nun bestätigt
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein Fahrzeug zu buchen, wenden Sie sich an Communauto.
Wie funktioniert meine Communauto-Fahrt?
Um Ihre Communauto-Fahrt über die Île de France Mobilités-App problemlos zu machen, benötigen Sie:
- Sie können auf die Informationen der begonnenen Reservierung zugreifen, indem Sie auf Ihrem Startbildschirm der Anwendung darauf klicken oder über den Abschnitt "Meine Reservierungen" darauf zugreifen
- Sobald Sie vor dem Fahrzeug angekommen sind, entriegeln Sie es über:
- Ihre Navigo-Karte, die bei der Registrierung bei Communauto registriert wurde, indem Sie sie auf dem Lesegerät auf der Fahrerseite der Windschutzscheibe anbringen.
- Die RFID-Karte oder der RFID-Schlüssel, die Ihnen von Communauto zur Verfügung gestellt werden, indem Sie sie an dem Lesegerät auf der Fahrerseite der Windschutzscheibe anbringen.
- Die Communauto-Anwendung.
- Holen Sie sich dann den Zündschlüssel des Fahrzeugs aus dem "Karten-/Schlüsselfach" im Handschuhfach. Mit diesem Schlüssel können Sie das Fahrzeug starten und ver- und entriegeln, wenn Sie gelegentlich anhalten.
- Am Ende der Reise:
- Geben Sie das Fahrzeug an der Station zurück.
- Legen Sie die Schlüssel wieder in das "Karten-/Schlüsselfach" im Handschuhfach.
- Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus, schließen Sie die Türen und beenden Sie die Fahrt mit der Communauto-App oder indem Sie Ihren Navigo-Pass oder Ihre Communauto RFID-Karte an das Lesegerät auf der Fahrerseite der Windschutzscheibe anbringen.
- Überprüfen Sie, ob die Türen verschlossen sind.
- Ihre Reise ist nun beendet.
Für weitere Details zu den Fahrten (Strafzettel, Unfälle, Benzin...), klicken Sie hier.
Haben Sie Schwierigkeiten mit Ihrer Buchung? Kontaktieren Sie den Communauto-Service unter 01 720 907 75 oder 01 43 55 15 95.
Wie verwalte ich meine zukünftigen Buchungen?
Wie storniere ich eine Reservierung?
Um eine Reservierung zu stornieren, die noch nicht begonnen hat, müssen Sie:
- Gehen Sie zum Abschnitt "Meine Reservierungen" Ihrer App.
- Wählen Sie die Reservierung aus, die Sie stornieren möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Stornieren" im angezeigten Bildschirm "Buchungsdetails".
- Bestätigen Sie die Stornierung.
Achtung: Bei der Stornierung einer Reservierung, die in weniger als 2 Stunden beginnt, können Gebühren anfallen. Weitere Informationen zu den Stornierungsgebühren für eine Communauto-Reservierung finden Sie hier.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine Reservierung zu stornieren, rufen Sie den Communauto-Service unter 01 720 907 75 oder 01 43 55 15 95 an. Bei telefonischer Buchung oder Umbuchung können Anrufgebühren anfallen.
Wie ändere ich eine Reservierung?
Derzeit ist es nicht möglich, eine Reservierung über Ihre Île-de-France Mobilités-App zu ändern. Sie können dies über die Communauto-App tun oder indem Sie sich bei Ihrem Konto auf der Communauto-Website anmelden.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Wie hebe ich die Verknüpfung meines Communauto-Kontos mit der Anwendung Île-de-France Mobilités auf?
Sie können die Verknüpfung Ihrer Île-de-France Mobilités- und Communauto-Konten jederzeit aufheben.
Dazu ist es notwendig:
- Greifen Sie auf den Abschnitt "Meine Dienste" zu, der über das Menü zugänglich ist.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verknüpfung aufheben" in dem Feld, das dem Communauto-Dienst entspricht.
Bitte beachten Sie: Die Aufhebung der Verknüpfung von Konten führt dazu, dass Ihr Zugang zum Communauto-Dienst über die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités gesperrt wird.
Wie verwalte ich mein Abonnement und meine Abrechnung?
Die Abonnement- und Abrechnungsverwaltung von Communauto ist nicht über die Anwendung Île-de-France Mobilités zugänglich. Sie können jedoch über die Communauto-Anwendung darauf zugreifen oder sich von der Communauto-Website aus in Ihr Konto einloggen.
Warum ändert sich der Preis meiner Reise, wenn ich meine Buchungsanfrage bestätige?
Für dieselbe Reservierung ist es möglich, dass Sie einen Unterschied zwischen den auf den Bildschirmen angezeigten Preisen feststellen:
- Validierung der Reservierungsanfrage
- Einsichtnahme in die Details der Reservierung, sobald sie bestätigt wurde
Dieser Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass der Preis, der auf dem Bildschirm zur Anzeige der Buchungsdetails angezeigt wird, im Gegensatz zum Validierungsbildschirm der Buchungsanfrage die Art des von Ihnen abonnierten Pakets sowie den Rückkaufpreis des Franchise berücksichtigt.
Beide Preise sind immer noch Schätzungen und berücksichtigen nicht die Kosten für die Anzahl der Kilometer, die Sie zurücklegen werden.
Weitere Informationen zu den Preisen für Communauto-Fahrten und zur Schätzung des Gesamtpreises Ihrer Fahrt finden Sie auf dieser Seite.