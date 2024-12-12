Vorstellung des Carsharing-Dienstes Communauto

Communauto ist ein Loop-Carsharing-Dienst (mit Rückkehr zum Ausgangspunkt), der seit 2012 in der Île-de-France verfügbar ist. Es ist einer der ersten Akteure in der Region, der 2019 das Carsharing-Label von Île-de-France Mobilités erhalten hat. Die Integration in die Anwendung Ile-de-France Mobilités hat sich weiterentwickelt: Sie können jetzt Communauto-Fahrzeuge buchen.

Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie auf der Website von Communauto.

Sie müssen über ein Communauto-Konto verfügen, das mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpft ist, um den Dienst über Ihre Île-de-France Mobilités-Anwendung nutzen zu können:

Wie verknüpfe ich mein Communauto-Konto in der Anwendung Île-de-France Mobilités?

Sie müssen über ein Communauto-Konto verfügen, das mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verknüpft ist, um den Dienst über Ihre Île-de-France Mobilités-Anwendung nutzen zu können:

Wenn Sie bereits ein Communauto-Konto haben, gehen Sie wie folgt vor, um es zu verknüpfen: