Was sind die Bedingungen, um von der Schulbuskarte für reguläre Linien zu profitieren?

Aktualisiert am 26 November 2020

Die Teilnahmebedingungen für die Schulbuskarte für reguläre Linien sind wie folgt:

  • Wohnsitz in Île-de-France (es kann nur eine Wohnadresse verwendet werden).
  • Am 1. September des Schuljahres des Abonnements unter 21 Jahre alt sein.
  • Besuchen Sie eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Vorbereitungsklasse für die Lehre und werden Sie in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung und im Rahmen eines Assoziationsvertrags unterrichtet.
  • Werden Sie mit dem Status eines externen oder Halbpensionärs unterrichtet.
  • Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein.