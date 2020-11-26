Was sind die Bedingungen, um von der Schulbuskarte für reguläre Linien zu profitieren?
Die Teilnahmebedingungen für die Schulbuskarte für reguläre Linien sind wie folgt:
- Wohnsitz in Île-de-France (es kann nur eine Wohnadresse verwendet werden).
- Am 1. September des Schuljahres des Abonnements unter 21 Jahre alt sein.
- Besuchen Sie eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Vorbereitungsklasse für die Lehre und werden Sie in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung und im Rahmen eines Assoziationsvertrags unterrichtet.
- Werden Sie mit dem Status eines externen oder Halbpensionärs unterrichtet.
- Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein.