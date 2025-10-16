Die Schulkarte für reguläre Linien wird den Schülern unter bestimmten Bedingungen (Entfernung zwischen Wohnung und Schule, Alter) ausgestellt.

Es gilt für eine tägliche Hin- und Rückfahrt während der Schulzeit zwischen Wohnung und Schule auf den betreffenden OPTILE-Linien. Die Schulbuskarte RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) ermöglicht auch eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen der Schule und dem Ort des Mittagessens.

Weitere Informationen zur Schulbuskarte für reguläre Linien finden Sie auf dieser Seite.