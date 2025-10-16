Was ist die Schulbuskarte für reguläre Linien?
Die Schulkarte für reguläre Linien wird den Schülern unter bestimmten Bedingungen (Entfernung zwischen Wohnung und Schule, Alter) ausgestellt.
Es gilt für eine tägliche Hin- und Rückfahrt während der Schulzeit zwischen Wohnung und Schule auf den betreffenden OPTILE-Linien. Die Schulbuskarte RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) ermöglicht auch eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen der Schule und dem Ort des Mittagessens.
Weitere Informationen zur Schulbuskarte für reguläre Linien finden Sie auf dieser Seite.