Wie viel kostet die Scol'R-Karte?
Île-de-France Mobilités finanziert einen großen Teil der Kosten für die Schülerbeförderung und legt den Regionaltarif für die Scol'R-Karte fest: 346,66 € im Zeitraum 2025/2026.
Die Departementsräte helfen den Familien, diese tickets zu finanzieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Abteilung.
Bitte beachten Sie:
- berechtigte Studenten profitieren von der SCOL'R Junior-Karte, deren Preis auf 24,80 € festgelegt ist;
- Die 100%ige Rückerstattung des imagine R-Pakets für Inhaber einer Scol'R Junior-Karte ist auch für berechtigte Schüler möglich.
Weitere Informationen finden Sie in den Informationen auf der Scol'R-Karte.