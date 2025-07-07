Île-de-France Mobilités finanziert einen großen Teil der Kosten für die Schülerbeförderung und legt den Regionaltarif für die Scol'R-Karte fest: 346,66 € im Zeitraum 2025/2026.

Die Departementsräte helfen den Familien, diese tickets zu finanzieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Abteilung.

Bitte beachten Sie:

berechtigte Studenten profitieren von der SCOL'R Junior-Karte, deren Preis auf 24,80 € festgelegt ist;

Die 100%ige Rückerstattung des imagine R-Pakets für Inhaber einer Scol'R Junior-Karte ist auch für berechtigte Schüler möglich.

Weitere Informationen finden Sie in den Informationen auf der Scol'R-Karte.