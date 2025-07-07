Wie erhalte ich die Scol'R-Karte?
Die Methoden zur Erlangung sind je nach Abteilung unterschiedlich.
- Wenn Sie in Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne oder Val d'Oise wohnen, finden Sie die Informationen auf der Scol'R-Karte , um herauszufinden, ob Sie sich bei Ihrem Rathaus oder beim Spediteur erkundigen müssen.
Dienstleistungen, die Sie je nach Abteilung kontaktieren können:
- Seine et Marnes 77: 01 87 05 23 77 (14h-17h) oder [email protected]
- Yvelines 78: 01 39 23 17 40 (14h-16h30) oder [email protected]
- Essonne 91: 01 69 91 69 80 (14h-17h) oder [email protected]
- Essonne 95: 01 34 20 52 70 (14h-17h) oder [email protected]