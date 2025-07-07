Was sind die Bedingungen, um von der Scol'R-Karte zu profitieren?

Aktualisiert am 07 Juli 2025

Um von der Scol'R-Karte profitieren zu können, müssen Sie:

  • Wohnsitz in Île-de-France (es kann nur eine Wohnadresse verwendet werden)
  • Am 1. September des Schuljahres, in dem das Abonnement abgeschlossen ist, unter 21 Jahre alt sein
  • Besuchen Sie eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Lernvorbereitungsklasse und werden Sie in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung und im Rahmen eines Assoziationsvertrags unterrichtet
  • Beschulung mit dem Status eines Tages- oder Halbpensionärs
  • Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein.

Erfahren Sie mehr über die Scol'R Card