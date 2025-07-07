Was sind die Bedingungen, um von der Scol'R-Karte zu profitieren?
Um von der Scol'R-Karte profitieren zu können, müssen Sie:
- Wohnsitz in Île-de-France (es kann nur eine Wohnadresse verwendet werden)
- Am 1. September des Schuljahres, in dem das Abonnement abgeschlossen ist, unter 21 Jahre alt sein
- Besuchen Sie eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Lernvorbereitungsklasse und werden Sie in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung und im Rahmen eines Assoziationsvertrags unterrichtet
- Beschulung mit dem Status eines Tages- oder Halbpensionärs
- Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt sein.