Erfahren Sie, wie Sie Ihren Navigo-Pass im Video auf Android und iOS aufladen können



- Wählen Sie im Menü Kaufen die Option > Auf meinem Navigo-Pass und legen Sie Ihren Pass dann an die Rückseite des Telefons, um den Inhalt anzuzeigen.

Hinweis: Auf iPhones müssen Sie auf "Meinen Pass lesen" klicken, bevor Sie den Pass oben auf dem Telefon vorlegen.

- Die Anwendung zeigt dann die gültigen tickets und Pakete auf Ihrem Navigo-Pass an und ermöglicht es Ihnen, ein ticket zu kaufen, wenn Sie dies wünschen.

- Die Anwendung zeigt dann die verschiedenen tickets an, die zum Kauf angeboten werden. Sie wählen den ticket und ggf. das Datum, die Felder und die Menge aus.

- Vor der Zahlung werden Sie aufgefordert, sich bei Île-de-France Mobilités Connect zu authentifizieren, um von mehreren Vorteilen zu profitieren: Registrierung Ihrer Zahlungsmethode, namentlicher Kaufbeleg, vereinfachter Kaufprozess, Abfrage Ihrer letzten Einkäufe, bessere Verwaltung Ihrer Kundendienstanfragen...

- Für die Zahlung müssen Sie über eine Kreditkarte verfügen und eine E-Mail-Adresse eingeben, an die Ihnen der Kaufbeleg zugesandt wird.

Letzter Schritt: Gehen Sie zurück zur Anwendung!

- Nach der Zahlung müssen Sie Ihren Navigo-Pass erneut auf der Rückseite des Telefons vorlegen, um das gekaufte ticket aufzuladen. Sie haben wahrscheinlich Ihre Banking-App durchlaufen, um die Zahlung zu bestätigen, Sie müssen dann zur Kauf-App von ticket zurückkehren, um Ihren Pass zum Aufladen des gekauften ticket vorzulegen.

Sie können dann mit Ihrem Navigo-Pass reisen!