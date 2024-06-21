Je nach Telefonmodell kann das Lesen eines Navigo-Passes unterschiedlich sein. Es ist wichtig zu verstehen, wie Sie den Navigo-Pass am besten für Ihr Telefonmodell platzieren, der je nach Telefon variiert:

Bei den meisten Modellen muss der Pass auf der Rückseite des Telefons vorgelegt werden, aber einige Modelle erfordern, dass er vor dem Bildschirm platziert wird (Beispiel: Sony Xperia X).

Seien Sie vorsichtig, die Ausrichtung und Platzierung der Karte kann sich auf die Qualität der Ablesung auswirken: