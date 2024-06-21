Wie kann ich einen Navigo-Pass mit meinem Telefon erfolgreich lesen?
Je nach Telefonmodell kann das Lesen eines Navigo-Passes unterschiedlich sein. Es ist wichtig zu verstehen, wie Sie den Navigo-Pass am besten für Ihr Telefonmodell platzieren, der je nach Telefon variiert:
Bei den meisten Modellen muss der Pass auf der Rückseite des Telefons vorgelegt werden, aber einige Modelle erfordern, dass er vor dem Bildschirm platziert wird (Beispiel: Sony Xperia X).
Seien Sie vorsichtig, die Ausrichtung und Platzierung der Karte kann sich auf die Qualität der Ablesung auswirken:
Illustration der verschiedenen möglichen Platzierungen des Navigo-Passes zum Lesen per Telefon.
Bei der Vibration wird Ihr Pass erkannt und kann aufgeladen werden: Das Lesen/Schreiben wird fortgesetzt, also bewegen Sie den Pass nicht und warten Sie auf die visuelle Bestätigung der Anwendung, bevor Sie Ihren Pass entfernen.
Seien Sie versichert, dass Sie nach einigen Lesungen Ihres Navigo-Passes die Geste beherrschen, die für Ihr Telefonmodell am besten geeignet ist.
Bitte beachten Sie auch, dass das Lesen des Passes möglicherweise nicht funktioniert, wenn Sie eine zu dicke Schutzhülle oder Karten auf der Rückseite Ihres Telefons aufbewahrt haben. In diesem Fall müssen Sie den Rumpf und/oder die Karten entfernen, bevor Sie versuchen, Ihren Navigo-Pass zu lesen.