Welche Navigo-Pässe können mit einem Telefon aufgeladen werden?
Der Aufladeservice mit Ihrem Android- oder iOS-NFC-Telefon ist für alle aktuellen Navigo-Pässe verfügbar.
Je nach Art des Passes, den Sie haben (Navigo-Pass, Navigo-Easy-Pass usw.), können die angebotenen tickets jedoch unterschiedlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Seite unter der Überschrift "Welche Unterstützung für welche ticket?".