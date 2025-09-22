Damit der betreffende Betreiber so schnell wie möglich auf dem von ihm betriebenen Netz handeln kann, sollte ihm jedes unangemessene Verhalten eines Fahrgastes direkt gemeldet werden, indem er Folgendes angibt: Tag, Uhrzeit, Linie, Richtung, Standort usw.

Sie können die Kopie Ihrer Nachricht an Ile-de-France Mobilités senden, damit diese die Antwort sicherstellen kann, die Ihnen zugesandt wird.

Wenn Sie Opfer oder Zeuge eines Übergriffs, einer Belästigung, einschließlich sexueller Handlungen, sind, haben Sie 5 Lösungen

31 17: Rufen Sie 3117 an 31 17 7: Senden Sie ein SOS mit einer einfachen SMS an 31 17 7. 31 17 Alert, die App: Alarmieren Sie diskret mit dieser mobilen App, die für iOS und Android verfügbar ist Mobile App Île-de-France Mobilités: Drücken Sie die Schaltfläche "31 17", die auf der Startseite der App zugänglich ist Rufterminal: Im SNCF-Bahnhof oder RATP-Bahnhof sind Anrufterminals immer verfügbar und geben Ihnen auch die Möglichkeit, einen Alarm zu starten

Egal für welchen Kanal Sie sich entscheiden, ein Operator wird da sein, um Ihnen zu antworten, die Sicherheitskräfte oder Rettungsdienste zu benachrichtigen und Sie durch das weitere Vorgehen zu führen - Dienste, die offensichtlich 24/7 aktiv sind.