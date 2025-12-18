Die Kontaktaufnahme mit der Agence Solidarité Transport betrifft nur Anfragen oder Verlängerungen von kostenlosen Paketen / Solidarität. Anfragen im Zusammenhang mit Navigo-Diensten oder Problemen mit einem Pass müssen an die betreffenden Dienste gerichtet werden.

Erhalten oder erneuern Sie Ihr kostenloses Paket / Solidarität

Um Ihr kostenloses oder solidarisches Paket zu beantragen oder zu verlängern, besuchen Sie die Website von Solidarité Transport oder wenden Sie sich direkt telefonisch oder per Post an die Agence Solidarité Transport.

Telefon

0800 948 999 (kostenloser Anruf aus dem Festnetz).

Berater antworten Ihnen von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr. Denken Sie daran, Ihre Navigo-Nummer mitzubringen.

Post

Agentur für Solidarität Transport

TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX

Navigo-Pass-Operationen

Um die mit Ihrem Pass verbundenen Navigo-Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen (Erhalt einer Pauschalbescheinigung, Änderung der Gültigkeitszonen, Ersatz eines verlorenen oder gestohlenen Passes, Änderung des Passes usw.), können Sie: