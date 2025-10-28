Benötigen Sie Support für Ihren imagine R-Plan?

Der FAQ-Bereich , der dem Paket gewidmet ist, bietet Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.

Im Falle einer Fehlfunktion oder Verschlechterung eines Passes müssen die Verfahren direkt bei den Handelsbüros der Beförderer, an der RATP-Verkaufsstelle oder am SNCF-Serviceschalter Navigo durchgeführt werden.

Für alle anderen Anfragen zu Ihrem imagine R-Pass, die eine Kontaktaufnahme erfordern, können Sie sich telefonisch, per Post oder E-Mail an die imagine R-Agentur wenden.

Telefon

09 69 39 22 22 ( Anruf ohne Aufpreis).

Die Berater beantworten Ihre Anfragen von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 20 Uhr.

Beispiele für anfechtbare Anträge:

Erklärung über den Nichterhalt Ihres imagine R-Passes

Meldung des Verlusts oder Diebstahls Ihres Navigo imagine R-Passes

Soziale Medien

Instagram: imagine_r_

Facebook: @carteImagineR

Twitter: @imagine_R_

Post

Reklamationen per Einschreiben mit Rückschein, wie z. B. Kündigungsanträge oder Erklärungen über den Nichterhalt von Pässen, sind per Post zu richten an:

Agentur imagine R

77213 CEDEX AVON

E-Mail

Sie können eine E-Mail direkt von Ihrem persönlichen Bereich Mein Bereich > Mein Navigo senden oder an die Adresse [email protected] schreiben.