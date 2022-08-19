Die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen finden Sie im FAQ-Bereich , der dem Navigo-Jahrespass gewidmet ist, wobei jede Antwort Zugriff auf den am besten geeigneten Kontakt hat. Wir empfehlen Ihnen, diese zu lesen, bevor Sie sich an die Agentur Navigo Annuel wenden.

Sie können auf viele Online-Dienste in Ihrem persönlichen Bereich "Mein Navigo" zugreifen, z. B. Zertifikat, Verlängerung, Aussetzung, Kündigung, Verlust-/Diebstahlanmeldung, Aktualisierung Ihrer Daten usw.

Für alle anderen Anfragen zu Ihrem Navigo-Jahrespaket, die eine Kontaktaufnahme erfordern, ist die Navigo Annual Agency telefonisch, per E-Mail oder per Post erreichbar.

Beispiele für Anfragen, die an die Agentur Navigo Annuel gerichtet werden können:

Antrag auf eine Pauschalbescheinigung (Erstattung durch den Arbeitgeber ...);

Erklärung über den Nichterhalt eines Ausweises;

Änderung der Gültigkeitsbereiche des Pakets (mit Ausnahme der Seniorenpreise);

Änderung der Zahlungsmethoden (außer Senior Pricing) oder der Bankverbindung.

Änderung des Navigo-Passes

Anträge auf Änderungen des Navigo-Passes (Foto, Identität usw.) können nur in Handelsbüros, an den Multiservice-Schaltern der Spediteure und an bestimmten RATP-Schaltern gestellt werden.

Hier sind die Kontaktdaten der Agence Navigo Annuel: