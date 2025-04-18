Möchten Sie Informationen über den Véligo Location-Service erhalten? Wenn Sie den mit dem Dienst verbundenen FAQ-Bereich konsultieren, können Sie möglicherweise die gesuchten Informationen finden. Zögern Sie nicht, die Website des Dienstes zu konsultieren: https://www.veligo-location.fr/.

Für jede andere spezifische Anfrage oder im Falle eines Problems/einer Panne ist es möglich, den Service per E-Mail oder Telefon zu kontaktieren.

Véligo Location per E-Mail kontaktieren

Der Dienst ist per E-Mail, über das Formular auf der Website oder direkt über die [email protected] erreichbar.

Kontaktieren Sie Véligo Location telefonisch

Unter der Nummer 09 69 36 96 30 (kostenloser Service + Anrufpreis) können Sie werktags von 8:30 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr Hilfe erhalten.