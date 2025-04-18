Wie kontaktiere ich den Véligo Location Service?
Möchten Sie Informationen über den Véligo Location-Service erhalten? Wenn Sie den mit dem Dienst verbundenen FAQ-Bereich konsultieren, können Sie möglicherweise die gesuchten Informationen finden. Zögern Sie nicht, die Website des Dienstes zu konsultieren: https://www.veligo-location.fr/.
Für jede andere spezifische Anfrage oder im Falle eines Problems/einer Panne ist es möglich, den Service per E-Mail oder Telefon zu kontaktieren.
Véligo Location per E-Mail kontaktieren
Der Dienst ist per E-Mail, über das Formular auf der Website oder direkt über die [email protected] erreichbar.
Kontaktieren Sie Véligo Location telefonisch
Unter der Nummer 09 69 36 96 30 (kostenloser Service + Anrufpreis) können Sie werktags von 8:30 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr Hilfe erhalten.