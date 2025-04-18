Wie kontaktiere ich die PAM-Agenturen?

Aktualisiert am 18 April 2025

Möchten Sie Informationen erhalten, eine Anfrage senden oder eine Anmerkung an die PAM-Teams senden? Nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten der Agenturen , die die Île-de-France abdecken.

Buchung von gelegentlichen Ausflügen

Zur Erinnerung: Die Buchung von Gelegenheitsfahrten erfordert nicht unbedingt einen direkten Kontakt. Es ist in der Tat möglich:

  • Buchen Sie Ihre Reise von Ihrem Online-Bereich über die Website der PAM-Agentur, von der Ihr Zuhause abhängt
  • Buchen Sie über eine mobile Anwendung, wenn die RTE-Agentur in Ihrer Nähe eine anbietet

Konsultation von Fragen und Antworten

Möchten Sie sich über ein bestimmtes Thema informieren? Zögern Sie nicht, die Website der PAM-Agentur zu besuchen, die Sie erreichen möchten, Fragen / Antworten werden manchmal vorgeschlagen und ermöglichen es Ihnen möglicherweise, die gesuchten Informationen zu finden.

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 75

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 77

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 78-92

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 91

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 93

  • Telefon: 09 88 99 93 93 ( Preis eines Ortsgesprächs aus dem Festnetz) oder 01 49 90 40 30
  • Webseite: pam93.iledefrance-mobilites.fr
  • Kontakt: [email protected]
  • Postanschrift: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 94 / FILIVAL

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 95

  • Telefon : 0810 111 095 (Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder 01 77 02 20 20
  • Webseite: www.pam95.iledefrance-mobilites.fr
  • Postanschrift: 11/17 rue Constantin Pecqueur, ZAC des Châtaigniers, 95150, TAVERNY