Möchten Sie Informationen erhalten, eine Anfrage senden oder eine Anmerkung an die PAM-Teams senden? Nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten der Agenturen , die die Île-de-France abdecken.

Buchung von gelegentlichen Ausflügen

Zur Erinnerung: Die Buchung von Gelegenheitsfahrten erfordert nicht unbedingt einen direkten Kontakt. Es ist in der Tat möglich:

Buchen Sie Ihre Reise von Ihrem Online-Bereich über die Website der PAM-Agentur, von der Ihr Zuhause abhängt

Buchen Sie über eine mobile Anwendung, wenn die RTE-Agentur in Ihrer Nähe eine anbietet

Konsultation von Fragen und Antworten

Möchten Sie sich über ein bestimmtes Thema informieren? Zögern Sie nicht, die Website der PAM-Agentur zu besuchen, die Sie erreichen möchten, Fragen / Antworten werden manchmal vorgeschlagen und ermöglichen es Ihnen möglicherweise, die gesuchten Informationen zu finden.

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 75

Telefon: 0810 0810 75 (Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder 01 70 23 27 32

(Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder Webseite: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Kontakt: [email protected]

Postanschrift: 48 rue Gabriel Lamé, 75012, PARIS

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 77

Telefon: 0810 0810 77 (Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder 01 64 10 69 00

(Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder Webseite: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Kontakt: [email protected]

Postanschrift: 195 Rue Lavoisier ZAE Bel Air, 77240, CESSON

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 78-92

Telefon : 0806 00 78 92

Webseite: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Kontakt: [email protected]

Postanschrift: 12 avenue des prés, 78180, MONTIGNY LE BRETONNEUX

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 91

Telefon: 0810 10 11 91 ( Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder 01 60 87 85 80

Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder Webseite: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Kontakt: [email protected]

Postanschrift: FlexCité 91, 39 rue Bois Chaland 91090, LISSES

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 93

Telefon: 09 88 99 93 93 ( Preis eines Ortsgesprächs aus dem Festnetz) oder 01 49 90 40 30

Preis eines Ortsgesprächs aus dem Festnetz) oder Webseite: pam93.iledefrance-mobilites.fr

Kontakt: [email protected]

Postanschrift: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 94 / FILIVAL

Telefon: 0810 0810 94 (Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder 01 41 79 71 85

(Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder Webseite: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Kontakt: [email protected]

Postanschrift: 10, allée Jean-Baptiste Preux, 94140, ALFORTVILLE

Kontaktieren Sie die Agentur PAM 95