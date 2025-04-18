Wie kontaktiere ich die PAM-Agenturen?
Möchten Sie Informationen erhalten, eine Anfrage senden oder eine Anmerkung an die PAM-Teams senden? Nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten der Agenturen , die die Île-de-France abdecken.
Buchung von gelegentlichen Ausflügen
Zur Erinnerung: Die Buchung von Gelegenheitsfahrten erfordert nicht unbedingt einen direkten Kontakt. Es ist in der Tat möglich:
- Buchen Sie Ihre Reise von Ihrem Online-Bereich über die Website der PAM-Agentur, von der Ihr Zuhause abhängt
- Buchen Sie über eine mobile Anwendung, wenn die RTE-Agentur in Ihrer Nähe eine anbietet
Konsultation von Fragen und Antworten
Möchten Sie sich über ein bestimmtes Thema informieren? Zögern Sie nicht, die Website der PAM-Agentur zu besuchen, die Sie erreichen möchten, Fragen / Antworten werden manchmal vorgeschlagen und ermöglichen es Ihnen möglicherweise, die gesuchten Informationen zu finden.
Kontaktieren Sie die Agentur PAM 75
- Telefon: 0810 0810 75 (Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder 01 70 23 27 32
- Webseite: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Kontakt: [email protected]
- Postanschrift: 48 rue Gabriel Lamé, 75012, PARIS
Kontaktieren Sie die Agentur PAM 77
- Telefon: 0810 0810 77 (Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder 01 64 10 69 00
- Webseite: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Kontakt: [email protected]
- Postanschrift: 195 Rue Lavoisier ZAE Bel Air, 77240, CESSON
Kontaktieren Sie die Agentur PAM 78-92
- Telefon : 0806 00 78 92
- Webseite: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Kontakt: [email protected]
- Postanschrift: 12 avenue des prés, 78180, MONTIGNY LE BRETONNEUX
Kontaktieren Sie die Agentur PAM 91
- Telefon: 0810 10 11 91 ( Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder 01 60 87 85 80
- Webseite: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Kontakt: [email protected]
- Postanschrift: FlexCité 91, 39 rue Bois Chaland 91090, LISSES
Kontaktieren Sie die Agentur PAM 93
- Telefon: 09 88 99 93 93 ( Preis eines Ortsgesprächs aus dem Festnetz) oder 01 49 90 40 30
- Webseite: pam93.iledefrance-mobilites.fr
- Kontakt: [email protected]
- Postanschrift: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS
Kontaktieren Sie die Agentur PAM 94 / FILIVAL
- Telefon: 0810 0810 94 (Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder 01 41 79 71 85
- Webseite: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Kontakt: [email protected]
- Postanschrift: 10, allée Jean-Baptiste Preux, 94140, ALFORTVILLE
Kontaktieren Sie die Agentur PAM 95
- Telefon : 0810 111 095 (Preis für ein Ortsgespräch aus dem Festnetz) oder 01 77 02 20 20
- Webseite: www.pam95.iledefrance-mobilites.fr
- Postanschrift: 11/17 rue Constantin Pecqueur, ZAC des Châtaigniers, 95150, TAVERNY