Wie kontaktiere ich die Abteilung Transport on Demand von Île-de-France Mobilités?
Möchten Sie die Abteilung Transport on Demand kontaktieren ? Wir laden Sie ein, zuerst die vom Dienst vorgeschlagenen FAQ zu konsultieren, die Antwort auf Ihre Frage kann dort sein.
Zur Erinnerung: Die Buchung von Fahrten erfordert nicht unbedingt einen direkten Kontakt. Es ist auch möglich, durchzugehen:
- die mobile TàD-Anwendung
- die TàD-Website
Finden Sie heraus, wie Sie buchen können
Für alle anderen Anfragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte direkt an den Service.
Kontaktieren Sie den Service per E-Mail
Der Kundendienst ist über das Formular auf der TàD-Website zugänglich.
Kontaktieren Sie den Service telefonisch
Gehen Sie auf die Website, um die Telefonnummer des TàD zu erfahren