Möchten Sie die Abteilung Transport on Demand kontaktieren ? Wir laden Sie ein, zuerst die vom Dienst vorgeschlagenen FAQ zu konsultieren, die Antwort auf Ihre Frage kann dort sein.

Zur Erinnerung: Die Buchung von Fahrten erfordert nicht unbedingt einen direkten Kontakt. Es ist auch möglich, durchzugehen:

die mobile TàD-Anwendung

die TàD-Website

Finden Sie heraus, wie Sie buchen können

Für alle anderen Anfragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte direkt an den Service.

Kontaktieren Sie den Service per E-Mail

Der Kundendienst ist über das Formular auf der TàD-Website zugänglich.

Kontaktieren Sie den Service telefonisch

Gehen Sie auf die Website, um die Telefonnummer des TàD zu erfahren