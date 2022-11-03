Mit dem Konto Île-de-France Mobilités können Sie bereits auf die öffentlichen Verkehrsmittel zugreifen, die Île-de-France Mobilités auf ihrer Website und mobilen Anwendung anbietet. Mit einem einzigen Konto können Sie:

Verwalten Sie Ihre Verträge und Abonnements in Ihrem My Navigo-Bereich,

Kaufen Sie Ihren Navigo Monat oder Ihre Woche und bestätigen Sie direkt mit Ihrem Handy,

Oder verfolgen Sie Ihre Einkäufe und Aufladungen von Navigo-Pässen, die Sie über die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités getätigt haben, und greifen Sie auf Ihren Kaufbeleg zu.

Ab sofort können Sie mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto auch von den beiden Mitfahrgelegenheiten profitieren, die Île-de-France Mobilités den Inhabern eines Navigo-Passes täglich anbietet.

Ihre Verfahren werden somit vereinfacht, da Sie sich lediglich über die Mitfahrgelegenheitsanwendung bei Île-de-France Mobilités Connect authentifizieren müssen, um festzustellen, ob Sie berechtigt sind, unabhängig davon, ob Ihr Paket auf Ihren Navigo-Pass oder direkt auf Ihr Mobiltelefon geladen ist, um es zu validieren. Und wenn Sie Ihr Paket oder Ihren Pass ändern, müssen Sie keine zusätzlichen Schritte unternehmen!

Gut zu wissen : Mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto können Sie auch über die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités auf andere Mobilitätsdienste (Vélib, Communauto) und bald auch auf andere Dienste zugreifen.