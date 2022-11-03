Mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto können Sie täglich von zwei Fahrgemeinschaften profitieren.

Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Schritten, um von den angebotenen Routen zu profitieren:

1. Gehen Sie zu Ihrer Île-de-France Mobilités-App , um eine Routensuche durchzuführen und die von unseren Mitfahrgelegenheitspartnern vorgeschlagenen Routen anzuzeigen, Sie werden zur Partneranwendung weitergeleitet.

oder

Melden Sie sich in der App Ihres bevorzugten Mitfahranbieters mit Ihrer Île-de-France Mobilités Connect-ID an.

2. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie direkt über die Mitfahrgelegenheits-App ein Île-de-France Mobilités-Konto erstellen.

oder

Wenn Sie bereits ein Partnerkonto haben, müssen Sie es innerhalb der Mitfahrgelegenheitsanwendung mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto verknüpfen .

3. Sobald Sie sich mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto angemeldet haben, kann der Partner erfahren, ob Sie als Passagier* für das Angebot in Frage kommen.

* Angebotene Reise innerhalb von 2 Fahrten von maximal 30 km pro Tag