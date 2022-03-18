Um mit Fahrgemeinschaften in der Île-de-France zu reisen, können Sie direkt zur IDF Mobilités-App gehen, die für iOS und Android verfügbar ist, oder zur Seite Me Move auf der Website von Île-de-France Mobilités.

Suchen Sie dann nach Ihrer Reiseroute, klicken Sie auf die Registerkarte "Fahrgemeinschaften" und wählen Sie die Route aus, die Ihren Kriterien am besten entspricht.

Sie werden dann automatisch auf die Website eines unserer Partner weitergeleitet, Sie müssen sich nur registrieren, um die Mitfahrgelegenheit zu genießen.