Wie verwende ich mein Île-de-France Mobilités Connect-Konto in Mitfahrgelegenheiten?
Es ist möglich, Ihr Île-de-France Mobilités Connect-Konto (ehemals Navigo Connect) in Partner-Mitfahrgelegenheiten (Karos, Ynstant und BlaBlaCar Daily) zu verwenden.
Karos: https://www.karos.fr
Ynstant: https://www.ynstant.io/
BlaBlaCar Daily: https://blablacardaily.com/
Die Verwendung Ihres Île-de-France Mobilités Connect-Kontos ermöglicht es Ihnen, sich schneller bei unseren Partnern zu registrieren und mehrere Benutzernamen und Passwörter zu vermeiden.
So nutzen Sie Île-de-France Mobilités Connect in diesen Mitfahrgelegenheiten:
- Wählen Sie Île-de-France Mobilités Connect als Authentifizierungslösung;
- Geben Sie Ihre Zugangsdaten für Île-de-France Mobilités Connect ein (E-Mail und Passwort);
- Akzeptieren Sie die Weitergabe von Daten von Île-de-France Mobilités an den Betreiber. Es werden lediglich die für Ihre Anmeldung wesentlichen Daten (E-Mail-Adresse, Name, Vorname und Geburtsdatum) an den Betreiber übermittelt.
Wenn Sie bereits mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto angemeldet sind und ein anderes Konto verwenden möchten, denken Sie daran, sich vorher im Verwaltungsbereich von Île-de-France Mobilités Connect anzumelden.