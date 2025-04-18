Es ist möglich, Ihr Île-de-France Mobilités Connect-Konto (ehemals Navigo Connect) in Partner-Mitfahrgelegenheiten (Karos, Ynstant und BlaBlaCar Daily) zu verwenden.

Karos: https://www.karos.fr

Ynstant: https://www.ynstant.io/

BlaBlaCar Daily: https://blablacardaily.com/

Die Verwendung Ihres Île-de-France Mobilités Connect-Kontos ermöglicht es Ihnen, sich schneller bei unseren Partnern zu registrieren und mehrere Benutzernamen und Passwörter zu vermeiden.

So nutzen Sie Île-de-France Mobilités Connect in diesen Mitfahrgelegenheiten:

Wählen Sie Île-de-France Mobilités Connect als Authentifizierungslösung;

Geben Sie Ihre Zugangsdaten für Île-de-France Mobilités Connect ein (E-Mail und Passwort);

Akzeptieren Sie die Weitergabe von Daten von Île-de-France Mobilités an den Betreiber. Es werden lediglich die für Ihre Anmeldung wesentlichen Daten (E-Mail-Adresse, Name, Vorname und Geburtsdatum) an den Betreiber übermittelt.

Wenn Sie bereits mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto angemeldet sind und ein anderes Konto verwenden möchten, denken Sie daran, sich vorher im Verwaltungsbereich von Île-de-France Mobilités Connect anzumelden.