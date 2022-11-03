Die Fahrten* werden für Passagiere mit Pässen angeboten: Navigo Monthly, Free Solidarity, Navigo Solidarity (75% und 50%) sowie Navigo Annual and Senior, Amethyst und Imagine R validieren zum Zeitpunkt der Fahrt.

In Zeiten von Verkehrsstörungen oder Verschmutzungsspitzen: Dieser Dienst steht allen** offen, ob Abonnenten oder nicht

*Die angebotenen Routen müssen eine Zone von 30 km in der Île-de-France einhalten.

**Gerät vorbehaltlich der Entscheidung der Direction Île-de-France oder der Präfektur, Sie werden vom Mitfahrgelegenheitsbetreiber benachrichtigt